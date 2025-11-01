快訊／2PM玉澤演要結婚了！　明年春天辦婚禮「妻子是圈外人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神玉澤演與圈外女友交往多年，過去曾傳兩人在巴黎求婚，意外被當地攝影師捕捉浪漫一刻，但後來公司否認，沒想到，稍早，公司51K對外宣布婚訊，他即將在明年春天結婚，妻子就是交往多年的圈外人。

玉澤演所屬經紀公司51K稍早對外證實婚訊，「演員玉澤演與交往多年的戀人決定攜手共度餘生，婚禮預計在明年春天邀請雙方家人、親戚、好友們在，預計在首爾某處並以非公開方式舉行」，公司也表示，玉澤演為體諒未婚妻是圈外人身份，所以婚禮細節難以對外告知，也請多多見諒。

公司強調，玉澤演結婚後，依舊會透過多樣化的作品、活動回報粉絲與觀眾，希望粉絲不吝嗇繼續給予他應援與關愛。

▲玉澤演早在巴黎就被拍到向素人女友下跪求婚。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）



事實上，玉澤演與這位圈外女友交往8年多，兩人時常在街頭約會被拍到，他其實2月早在巴黎求婚成功，單膝下跪向女友遞上鑽戒，兩人在巴黎鐵塔下許諾言，只是幸福畫面被當地攝影師湊巧拍下，攝影師不知情他的身份，把照片全數公開，求婚一事才意外曝光。

玉澤演後來雖澄清沒有要結婚，但如今在9個月後宣布喜訊，也讓粉絲回想起當時幸福的畫面，紛紛送上祝福，希望兩人未來要幸福。



玉澤演公司對外宣布婚訊：



大家好，我們是51k。

我們想向大家傳達本公司演員玉澤演的結婚消息。

玉澤演演員與長時間交往的戀人，決定攜手共度人生。

婚禮將於明年春天在首爾某處舉行，僅邀請雙方家人、親戚及親近的友人參加，並以非公開形式進行。由於新娘是非演藝圈人士，婚禮相關細節將不對外公開，懇請大家多多諒解。

結婚之後，玉澤演演員也會繼續透過優秀的作品和多樣的活動與大家見面。

希望大家今後也能一如既往地給予玉澤演演員溫暖的支持與愛。

謝謝