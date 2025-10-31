吳映潔誇海口三人可以完成！　莎莎氣「妳有看到我拿刀嗎？」

記者葉文正／台北報導

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季即將暖心回歸！節目將於 11月1日起每週六晚間8點於台視首播、晚間10點Netflix上架，並於 11月2日起每週日晚間8點在八大綜合台播出。本季主題聚焦「記憶中的味道」，由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。

▲莎莎(左起)與姚元浩跟鬼鬼討論未來方向。（圖／好看娛樂）

全新一季的《嗨！營業中》以「記憶中的味道」號召，女明星穿上旗袍拍攝宣傳影片，創意十足，節目不僅充滿笑聲，更有許多溫馨時刻。

▲姚元浩拖曳傘挑戰驚險畫面。（圖／好看娛樂）

姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。

▲三人繼續一起打拼。（圖／好看娛樂）

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比。由於他年幼時腳掌與韌帶全斷，跑步時腳掌無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋未受傷，更添話題。節目即將首播，元老成員吳映潔也笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。

莎莎打趣回應：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」三人互動默契滿滿，笑料不斷。