台版明日花綺羅沈娜娜生日曝擇偶條件！　嗜「花美男」小哥哥艾里中獎

「台版明日花綺羅」沈娜娜（璃奈醬）再掀話題！日前迎來生日的她，於IG開放式PO文親曝擇偶條件：「外型乾淨、有穩定工作、孝順、會賺錢，如果再多一點，最好是花美男類型！」貼文一出引來粉絲熱烈留言，其中有人直接點名：「這條件不就是小哥哥艾里嘛！」瞬間引爆網路熱議。

▲沈娜娜有百萬粉絲。（圖／沈娜娜/璃奈醬）



沈娜娜與小哥哥艾里曾合作拍攝影片，互動曖昧、默契十足，早就有粉絲敲碗兩人「在一起」。對於外界猜測，她笑回：「是啊，外表是我的菜哈哈，因為我很喜歡韓星，喜歡韓系花美男，他人也挺好挺紳士溫柔、滿搞笑的。」至於拍片時是否擦出曖昧火花？沈娜娜大方坦言：「有揉腰、搭肩，不知道耶哈哈，蠻心動的。」

▲沈娜娜曾擔任韓國練習生。（圖／沈娜娜/璃奈醬）



被封為「性感代表」的沈娜娜，曾於2019年前往韓國擔任練習生受訓半年，以明日花綺羅為偶像，立志成為兼具性感與專業的亞洲新世代女星。她坦言練習生生活嚴格又壓力大，因疫情提早返台，也曾因此產生焦慮症：「身邊的人都叫我不要那麼擔心，他們都說我已經很棒了。」

▲小哥哥艾里。（圖／沈娜娜/璃奈醬）



回台後的她積極經營OnlyFans與Fansone帳號，持續推出獨家內容與粉絲互動，寵粉無極限。她也透露接下來將前往花蓮拍攝大型多人企劃，「這次企劃比較走有故事劇情的，希望能透過這個計畫關心災後復原，也讓更多人看到不同面的我。」



如今擁有百萬粉絲追隨的沈娜娜，不僅以性感形象圈粉無數，也展現真性情與溫柔一面。她最後笑說：「我喜歡真誠又會努力賺錢的人，如果有緣份，誰知道會不會是身邊的他呢？」