曾敬驊、李沐「散步偷牽手」甜到融化畫面曝光！ 製作人也瘋狂：我很嗑

記者蕭采薇／台北報導

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等實力派演員共同打造，31日舉行台中感謝分享會，現場首度公開台中花絮，曾敬驊、李沐充滿粉紅泡泡的「散步偷牽手」拍攝畫面曝光。

▲《如果我不曾見過太陽》粉紅泡泡再現！曾敬驊、李沐「散步偷牽手」甜到融化。（圖／如果我不曾見過太陽提供）

《如果我不曾見過太陽》在台中多處取景，包括台中都會公園、東大公園、山腳大排水、梧棲區豆花攤、梧棲區海產店、沙鹿區牛排館、東勢區公車站、東勢區文化街後巷以及大甲區松柏港北提沙灘等。製作人麻怡婷大讚台中是「太陽之都」，編導簡奇峯也表示台中近二十年來變化很大，「在台中看陽光、月色、道路都跟其他城市很不一樣，有自己的味道。」

▲《如果我不曾見過太陽》舉行台中感謝分享會，製作人麻怡婷回憶這段過程仍相當美好。（圖／如果我不曾見過太陽提供）

演員們也對台中留下深刻印象。姚淳耀融入當地生活，坐公車逛第二市場、柳川及科博館，直呼「晚上走柳川很舒服！」李沐則大推科博館的恐龍展區「很可愛！」曾敬驊因拍攝行程滿檔未能前往。

石知田則說：「台中天氣非常好，很開心，因為台中的路都很寬廣，天空很大一片，而且有超多好吃的東西。」他與李沐不約而同提到知名品牌的乳酪蛋糕。徐鈞浩則私心最愛一中街巷弄裡的雞白湯拉麵。

▲《如果我不曾見過太陽》在台中取景，當地美食很多，石知田、徐鈞浩秒變老饕。（圖／如果我不曾見過太陽提供）

花絮中也首度曝光曾敬驊飾演的李壬曜和李沐飾演的江曉彤，在山腳大排水拍攝「散步偷牽手」的經典感情戲。這場戲充滿青澀、害羞的曖昧拉扯，兩位演員在「牽與不牽」間猶豫，製作人麻怡婷忍不住入戲，直喊：「我剛剛很嗑你們到底要不要牽手，又不想要牽太快！」

▲《如果我不曾見過太陽》在台中取景，編導簡奇峯直呼陽光、月色、道路都有台中獨特的味道。（圖／如果我不曾見過太陽提供）

兩位演員認真與導演討論牽手時機與放開手後的心情，努力呈現刻骨銘心的浪漫故事。導演蔣繼正也對此場景情有獨鍾，清幽的環境搭配燈光組的浪漫營造，讓他感觸良多：「山腳大排水從夕陽到天黑，路燈倒影在水裡晃呀晃，畫面很有味道，充分襯托出他們更深的感情。」

▲《如果我不曾見過太陽》在台中取景，姚淳耀非常融入當地生活，直接坐公車出門趴趴走。（圖／如果我不曾見過太陽提供）

《如果我不曾見過太陽》劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前，該作將於2025年11月13日上線。