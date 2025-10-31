李宰旭飆唱〈Drowning〉太猛！高音零瑕疵　韓網戀愛了：歌手等級

記者吳睿慈／綜合報導

男神李宰旭以 《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，他演技出眾，還有一副好歌喉，12日在台灣舉辦見面會時，一口氣唱了多首金曲，展現溫柔又有磁性的嗓音。近日，他到音樂家ZO ZAZZ的YouTube頻道，首次獻唱高難度歌曲〈Drowning〉，韓網震驚表示「太會唱了吧」。

▲李宰旭歌唱實力很優秀。（圖／翻攝自ZO ZAZZ的YouTube頻道）



李宰旭雖是演員出道，但歌唱實力了得，他的低沉聲線媲美專業歌手，每次只要開金口都會讓粉絲為之瘋狂。他29日登上ZO ZAZZ的YouTube頻道，選擇了人氣歌曲〈Drowning〉，光是前奏以低沉帶點磁性的聲音唱出，接著後面高音切換自如，展現出他紮實的音樂感與極佳的音色控制力。

▲▼李宰旭飆唱〈Drowning〉太猛。（圖／翻攝自ZO ZAZZ的YouTube頻道）



影片公開後，粉絲紛紛留言大讚「根本是隱藏實力派歌手」、「想聽他出專輯」、「嗓音太性感了」，短短時間內掀起熱烈討論。

歌喉獲得關注，李宰旭在戲劇圈上也有新的挑戰，他接下新戲《最後的夏天》演出，對於要同時分飾雙胞胎兄弟，他說：「第一次挑戰一人兩角確實有些壓力，角色之間必須有區別，但劇本中存在讓兄弟倆陷入混亂的情節，因此要同時呈現相似又不同的感覺並不容易。我與導演討論過後，試著透過即興的手勢與細微動作來展現不同特質。哥哥道英則偏向感性、沉著的演技。雖然擔心觀眾看到同一張臉會混淆，但拍攝成果比想像中好，我自己也很滿意。」

▲李宰旭新戲演雙胞胎。圖／friDay影音提供）



女主角崔聖恩與他初次合作，笑著稱讚道：「我第一次見到宰旭時，覺得他是個誠實、踏實又有禮貌的青年。拍攝過程中發現他其實很有幽默感，是現場的氣氛製造者，經常會開玩笑、讓周圍的人放鬆。他讓拍攝氣氛變得愉快，這一點我很羨慕。他天生的表演感太強，會讓人想偷學。他那種從容、幽默的特質，既讓人覺得自在又令人欣賞。」friDay影音獨家療癒浪漫劇《最後的夏天》11月1日起每週六日晚間十點半更新。