坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

記者陳芊秀／綜合報導

歌手坣娜於16日去世，死因也眾說紛紜，其丈夫薛智偉31日忍痛發表聲明，證實愛妻是因「肺腺癌」辭世，而非外界傳言的胰臟癌或紅斑性狼瘡。而曾於2021年確診肺腺癌0期的前主播蕭彤雯感慨萬千，以自身經歷呼籲定期檢查的重要性。

▲坣娜生前罹患肺腺癌四期抗病4年，蕭彤雯4年前也確診肺腺癌零期，揭術後4年心境。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自蕭彤雯臉書）

據薛智偉聲明透露，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第四期，醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，持續與病魔抗戰了4年，直到離世前3個月，身體開始明顯虛弱，最後以居家安寧的方式走完人生。

蕭彤雯分享自身的治療經歷：「我是透過健康檢查發現的，當時才0期。坣娜是出現咳嗽症狀，進而檢查出來的，當時已經四期……。」她坦言，難以想像坣娜在第四期還能堅持這麼多年，內心「真心佩服也心疼」。她再次呼籲，肺腺癌是可以提早發現的，「請務必為自己安排一次LDCT（低劑量肺部電腦斷層）檢查」，強調早期發現的治癒率真的非常高。

而蕭彤雯2021年確診後立即手術，到明年（2026）的3月，手術將滿5年，這在醫師口中就算「畢業了」，意思是度過術後5年觀察期，復發機率極低。但她也道出重點：「『不會復發，不代表不會再長。』」原來所謂的復發，指的是從原本的癌細胞再發展出去，如果沒有注意自己身體，新的癌症找上門還是有可能的，因此她也懇切期盼：「願我們都能健康平安，好好的珍愛自己。」