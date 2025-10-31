ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
生5個還不夠！李宓拚當7寶媽　盼康復後用掉剩下2顆凍卵

升格5寶媽的李宓因為太喜歡小孩，41歲仍想等身體狀況恢復後，繼續挑戰當7寶媽的心願。

▲升格5寶媽的李宓因為太喜歡小孩，41歲仍想等身體狀況恢復後，繼續挑戰當7寶媽的心願。

圖文／鏡週刊

「資生堂千金」李宓去年10月升格為5寶媽，結婚4年陸續生下2子3女，原本打算在生完5胎後就決定封肚，但近日她向本刊透露，實在太喜歡小孩，儘管已經41歲，仍想等身體狀況恢復後，「把當初凍卵用剩下的兩顆卵子用掉，挑戰當7寶媽的心願。

李宓喜歡小孩，2021年與廖振宏結婚讓她在4年內升格為5寶媽，5個小孩最大才4歲，去年剛產下的雙胞胎女兒也才剛滿1歲，為了照顧小孩，除了找來兩個保母全天照顧外，就連李宓媽媽與婆婆也親自下來照顧5孫。

她坦言，嗷嗷待哺的小孩，家裡無時無刻都有哭鬧聲，但她不僅沒有畏懼，甚至覺得有了小孩後，原本安靜的家裡突然成為遊樂場，相當熱鬧。

她從小就相當渴望結婚後家中四處都能洋溢著小孩的嬉鬧聲，婚後陸續把婚前凍卵的卵子取出來用，包含期間胚胎流掉的，雖已經產下了2子3女，但她仍不畏懼照顧小孩的辛苦，還是希望在身體狀況復原後，把剩下的兩顆卵用掉，期望能圓當7寶媽的夢想。

升格5寶媽的李宓因為太喜歡小孩，41歲仍想等身體狀況恢復後，繼續挑戰當7寶媽的心願。

▲升格5寶媽的李宓因為太喜歡小孩，41歲仍想等身體狀況恢復後，繼續挑戰當7寶媽的心願。

李宓透露，目前一家7口加上媽媽、兩個保母住在60坪大小的屋簷下，讓她相當滿足家中的現況，但每個月包含房貸及10個人的開銷，高達百萬元對她來說也相當驚人。

她坦言，每個月高達百萬元的開銷壓力的確很大，所幸自己與老公不太花錢，大部分開銷都在小孩身上，包含奶粉、尿布以及保母等費用，就已經占據1/3，為了負擔每個月的家中開銷，也只好努力接業配及店內的營收，才足以將小孩照顧好。


【泰格與雪兒】規矩男

