坣娜「1常見症狀」竟是癌症第4期！　抗癌4年離世...追思會時間曝

記者蔡琛儀／台北報導

歌手坣娜於16日去世，享年59歲，她生前行事作風就相當低調，連罹癌、過世的消息都請好友幫忙隱瞞，因此死訊傳出後震驚演藝圈。今（31日）坣娜老公薛智偉強忍心碎發出聲明，表示坣娜在10⽉14⽇下午因肺腺癌離世，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，並將於12⽉14⽇舉辦追思會。

▲薛智偉、坣娜。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

薛智偉透露，坣娜在2021年4月的演唱會後，開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫，不過她長期都有定期抽⾎檢查，檢查結果⼀直良好，沒想到同年12⽉就確診為肺腺癌第四期，醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，與病魔對抗足足四年。

薛智偉表示，即便罹癌，坣娜依然維持⾃律的⽣活早起、作瑜伽，連⾝邊的朋友都完全看不出她⾯對疾病的辛苦，「這段時間，我們幾乎24⼩時相伴⽣活與⼯作。如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間討論⼤⼩事，包含⾝後事。」

在坣娜離世前三個⽉，她的⾝體明顯虛弱，「她與我商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，當⽇，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。」薛智偉說，與坣娜結婚這8年，是他⼈⽣中最充滿啟發與感動的時光，「我常稱她是天使，但她總笑著說：『你太⼩看我。』的確，她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像，坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。」字句皆是滿滿的悲痛，令人不捨。