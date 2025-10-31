護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

記者田暐瑋／綜合報導

網紅謝侑芯曾擔任護理師，加上身材相當驚人，是許多粉絲心目中的「護理師女神」，30日傳出過世，享年31歲，閨蜜悲痛證實噩耗，透露死因是「突如其來的健康意外」，AV女優吳夢夢及網紅雪碧等人都發文悼念。

謝侑芯好友證實，她日前已在國外過世，主因為「突如其來的健康意外」，發生在海外工作拍攝期間，「我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」AV女優吳夢夢也在社交平台上發文悼念，希望來生能再度相遇。

▲謝侑芯。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

謝侑芯以性感身材和甜美臉蛋著稱，曾在社交媒體上分享右手無名指少了一截的原因，是因為在家中幫忙父親的鐵工廠時，不慎使用油壓機造成的意外，儘管受傷，她依然以幽默的態度面對，強調自己並不因此感到自卑，反而以此為契機展現堅韌的一面。

此外，謝侑芯在今年6月曾透露，自己被一位王姓富商追求，富商非常體貼，並未讓她感到困擾，但仍拒絕追求。Threads有網友透露謝侑芯最後有提到去馬來西亞，也有網友透露「前幾天就好多人在找她了，去馬來西亞也不知道有沒回到台灣，好像沒有回到台灣，應該在那出事了」。

▲謝侑芯。（圖／翻攝自謝侑芯IG）



