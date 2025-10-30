Lulu、陳漢典也被問「美國行」　 她放閃妙答：在哪都能感情升溫

記者蕭采薇／台北報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）本月20日登記結婚，正式成為夫妻。關於婚禮，Lulu表示正在籌備中，至於先前小S表示不會到場，只會包紅包，甚至表示和陳漢典「沒那麼好」，引起不少網友討論。對此陳漢典緩頰：「S姐是開玩笑的！我們也還沒有正式邀請。」

▲陳漢典、LuLu婚後首度合體現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

而登記結婚才10天，Lulu卻已經有感：「好像是結婚後，我們才真正有談戀愛的感覺。」因為之前戀情沒公開，出去玩也很常是一群朋友一起，甚至他們也幾乎不在外面牽手，「好像很不熟一樣」。連同劇的郁方都好奇，是誰先踏出那一步？陳漢典則說：「其實我們很有默契，有時我進她退、有時她進我退，等到我們一起都進了，就一氣呵成了。」

▲舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

近日前啦啦隊女神粿粿和王子，被女方的丈夫范姜彥峰爆料不倫戀，並指出兩人是在一群人去美國行的時候暗通款曲。正巧陳漢典、Lulu未公開戀情時也一起去過美國，被問到是否也是在當地感情升溫？趕著去排練的Lulu巧妙回應：「我們在哪裡都可以升溫，我們現在就去台上升溫了！」

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇。將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院、12月27日在高雄衛武營，以及明年2月28日在臺中歌劇院演出，購票請上寬宏售票。