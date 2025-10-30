天團隊長「大頭症」鬧內鬨！　高石一展「超狂1事」惹嫉妒

▲ 愉快動物餅天團結束演唱會後遇上危機。（圖／馬棋朵提供）



記者翁子涵／台北報導

《萌趣點心大電影》發想自日本擁有47年歷史的經典動物造型餅乾，片中超萌的動物們組成偶像團體「萌星餅乾團」，在「甜品王國」風靡一時，卻意外捲入大危機，電影在日本上映後，締造逾7億日圓（約新台幣1.4億元）票房佳績，近來更宣布與三麗鷗合作，大獅、小天馬、大象等合體凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等超萌角色，推出各式周邊商品，消息一曝光便引發粉絲熱烈討論，摩拳擦掌準備搶購。

▲ 大獅率領愉快動物餅成員們一起對抗棉花糖軍團。（圖／馬棋朵提供）



從國民餅乾變身話題電影得追溯到五年前，製作人須藤孝太郎某次看到貼滿愉快動物餅的宣傳車，對外型可愛又討喜的動物們產生興趣，他想說：「這如果製作成動畫應該會很有趣吧，利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的《玩具總動員》。」

團隊從零開始開發故事，劇本團隊強調片中動物角色是「餅乾」一事為最高原則，池田說：「愉快動物餅的角色都是餅乾的化身，也是人類最好的朋友。」他將可愛的動物們打造成偶像天團「愉快動物餅」：「這些動物們變成巨星，隊長大獅因為走紅變得有點大頭症，影響了團員間的關係。我想說大獅長得那麼可愛卻有大頭症這種反差蠻有趣的，就從這個設定開始創作了故事。」

除了愉快動物餅包裝上熟悉的大獅、大象、長頸鹿等動物角色外，電影打造了全新的原創角色「小天馬」（Pegasus），以優雅的歌聲和生動聲線塑造角色亮點，她的出現讓「愉快動物餅」團長大獅感到威脅。大獅由偶像男團「Travis Japan」成員松田元太配音，小天馬則由在《玻璃之心》也飾演歌手的新生代演員高石明里獻聲。

片中高石一展歌喉，兩人在日本宣傳時，松田忍不住大讚：「她真的超級會唱！我平常都是要又唱又跳的，但她唱歌強到讓人超級嫉妒的程度！應該說我真的超嫉妒她！就是這麼厲害喔！」高石也對松田的配音讚不絕口，她說：「我和他錄音時是其他人聲音已經完成的狀態，那場戲是大獅與小天馬的談話，我聽著他的聲音，他厲害到讓我當時非常焦慮，但也因為能和他一起所以才能順利完成 。」