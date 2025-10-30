韓援女神南珉貞舞台上仆倒　安芝儇黯然「我騎車也受傷了」

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛和禹洙漢聯動擔任電商品牌大使，迎接即將到來的雙11優惠活動。河智媛、禹洙漢先前傳出續約成謎，目前疑似已完成續約，兩位女神今也鬆口簽約進度。而南珉貞日前在舞台上摔倒，好友安芝儇今天也說，「我也摔車了。」

▲朴旻曙(左起)、安芝儇、禹洙漢跟河智媛一起出席活動。（圖／記者葉文正攝）

樂天桃猿本季以4勝1敗擊垮中信兄弟，6年來首度奪冠，一票女孩淚灑球場，不過河智媛、禹洙漢因有工作在身，錯失了萬人歡騰的時刻，河智媛今天感嘆「沒有辦法在現場有點可惜」，不過兩人前陣子雙雙喊話「明年見」，為續約留下伏筆。

▲朴旻曙(左)與安芝儇都提到舞台表演可能出現的安全問題。（圖／記者葉文正攝）

但今兩人被問到續約情形，河智媛守緊口風，保守回答說「動向以公司公告為主」，禹洙漢則進一步解釋「這些都還沒有確定的事情，不是故意隱藏，而是比需小心一點，網路上流傳的消息不要相信，以公告為主」。

對於樂天稱霸，身在台鋼雄鷹安芝儇、朴旻曙不甘示弱，用中文正面放話「明年台鋼總冠軍！」而前陣子同門姐妹南珉貞應援到一半舞台上仆倒，談到對方傷勢，朴旻曙透露對方表演完後，還有向她討拍，經過數天的休養，有稍微好轉。

安芝儇最近也意外受傷，她笑說在高雄第一次騎腳踏車，不太熟練摔了一跤，臀部留下一小塊瘀青，但無大礙。而去年底回韓發展的李晧禎，日前回歸職籃富邦勇士，安芝儇最近在YouTube頻道曬出兩人到花蓮旅遊泡湯的影片，還說要帶對方到高雄主場走走。