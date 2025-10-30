王齊麟老婆「要跟不上肚子變大速度了」！陳詩媛被拍近況照：好神奇

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。近日格外引起討論的是，她驚訝地在社群網站坦言：「發文的速度要跟不上肚子變大的速度了！」

▲陳詩媛孕肚越來越大。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，可以看到陳詩媛穿了一件白色薄針織長袖上衣，寬鬆剪裁溫柔包覆住逐漸隆起的孕肚。她下半身則搭配黑色百褶短裙，格外增添俏皮感。

▲▼陳詩媛四肢還是很瘦。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛套上一雙厚底黑色樂福鞋與白襪，既能修飾腿型，也讓整體造型多了幾分學院風的可愛氣息，展現出她在孕期仍維持輕鬆自在的好品味。

▲▼陳詩媛和王齊麟迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



此外，陳詩媛30日還在社群網站有感而發地說，最近已經能開始感覺到胎動了，「真的好神奇很想跟他爸爸分享～但每次按下錄影鍵他就不動，一放下手機又開始狂動……有夠難拍！結果現在相簿裡都是一堆意義不明的肚子影片。」