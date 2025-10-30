坣娜追思會時間曝光！　病逝老公身旁惹淚

▲ 坣娜因胰臟癌去世。（圖／猶台文化交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

知名歌手坣娜於16日因胰臟癌去世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，不過據知情人士透露，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世，令人不捨，而傳出她的追思會將於12月15日舉行，家屬目前正在籌備中。

▲ 坣娜追思會時間出爐。（圖／猶台文化交流協會提供）



據《TVBS新聞網》報導，坣娜她的追思會將於12月15日舉行，家屬目前正在籌備中，坣娜以清亮嗓音與溫婉氣質聞名，代表作〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉等膾炙人口，以獨特氣質橫掃歌壇，曾於1988年代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當時炙手可熱的歌手，出道近40年歷經盛名、車禍與重生，以溫柔與堅韌詮釋人生課題，人生起伏堪稱傳奇。

坣娜最後也在2018年與「四星國際」董事長薛智偉結婚，丈夫身家逾新台幣280億元，是知名百億富商，婚後她淡出演藝圈，投入瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調且專注於心靈成長，不料，據鄭怡發文透露，友人表示坣娜最終是病逝在丈夫身旁，令人唏噓，《ETtoday星光雲》也獨家掌握坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。

