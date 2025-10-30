ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Super Junior加碼辦線下簽名會！
出軌的人到底在想什麼？
王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

坣娜歷經21年長跑分手「遇真愛老公」：他讓我學會不用總是堅強

坣娜結束21年愛情長跑，才遇見她的先生薛智偉。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

▲坣娜結束21年愛情長跑後，才遇見她的先生薛智偉。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

圖文／鏡週刊

坣娜的情感世界充滿戲劇性，也見證了她的成長與人生轉折，她19歲初識髮型師Kelvin，愛情長跑21年仍選擇分手，不過隨後遇見猶太裔美籍薛智偉，並於2017年低調完婚。坣娜曾說，薛智偉讓她學會不用一直表現得堅強，也可以只是個普通的太太。

坣娜與Kelvin的愛情長跑從十九歲開始，兩人雖然沒有結婚打算，但生活與事業如影隨形，形同結髮夫妻。她曾回憶，車禍住院期間，Kelvin義無反顧地守在她身邊，給予厚實依靠，挽回她寶貴的生命，也讓感情更加深厚。儘管性格與生活差異讓兩人分合數次，坣娜仍對這段二十餘年的情感懷有感激，並與Kelvin保持友好合作，曾共同經營髮廊事業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

坣娜與老公共同成立薛智偉・坣娜猶台文化交流協會，並在台北設立猶太社區中心。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

▲坣娜與老公共同成立薛智偉・坣娜猶台文化交流協會，並在台北設立猶太社區中心。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

就在她與Kelvin分手1年後，坣娜遇見猶太裔美籍薛智偉，兩人迅速陷入熱戀。薛智偉年輕時便在台灣創業，身家超過數十億，對坣娜的生活與事業給予全力支持與陪伴。兩人於2017年12月低調完婚，坣娜曾說這段婚姻讓她「第一次願意慢下來」，體會到被愛不是催促，而是陪伴。婚後生活雖平淡，卻充滿默契，薛智偉不僅支持她的音樂與瑜伽事業，也在背後替她擋下外界壓力，他們偶爾一同出席活動，也會共同參與事業規劃與公益項目。

坣娜曾說老公薛智偉讓她不必一直表現堅強。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

▲坣娜曾說老公薛智偉讓她不必一直表現堅強。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

除了生活相伴，夫妻倆也積極參與社會文化活動。他們共同成立「薛智偉・坣娜猶台文化交流協會」，推動台灣與猶太文化交流，並在台北設立猶太社區中心，舉辦各類文化活動與教育專案。坣娜也曾親自參與活動，支持推廣猶太文化與藝術教育，展現夫妻倆對社會文化事務的投入與承擔。


更多鏡週刊報導
坣娜金曲〈奢求〉、〈自由〉KTV必點　21年演唱會回饋歌迷感動全場
玉女歌手坣娜病逝「享年59歲」　生前最後貼文曝光：人生是一趟單程票
坤達捲閃兵風波　暫退《綜藝玩很大》主持棒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

坣娜薛智偉鏡週刊

推薦閱讀

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

3小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

1小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

21小時前

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

3小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

20小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

12小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

14小時前

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

20小時前

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

14小時前

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

16小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

19小時前

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

15小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前1

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

48分鐘前56

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

54分鐘前0

女偶像公開國中素顏照！　對比出道照日網震驚「整形前嗎」

1小時前7

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

1小時前1031

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

2小時前1227

王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票：白瞎了我

2小時前30

10月30日星座運勢／雙子財運翻紅　巨蟹療傷止血

3小時前1014

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

3小時前66

邱澤、許瑋甯傳11月底婚禮！　人生大事倒數計時…地點曝光

3小時前69

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    3小時前129
  2. 王子、粿粿出手了！
    1小時前2031
  3. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    21小時前2010
  4. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    3小時前2014
  5. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    20小時前1820
  6. 蔡瑞雪聲援范姜彥豐
    12小時前1411
  7. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    14小時前2656
  8. 《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人開酸
    20小時前189
  9. 獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰
    14小時前5013
  10. 粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！
    16小時前3044
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合