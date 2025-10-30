坣娜歷經21年長跑分手「遇真愛老公」：他讓我學會不用總是堅強

▲坣娜結束21年愛情長跑後，才遇見她的先生薛智偉。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

圖文／鏡週刊

坣娜的情感世界充滿戲劇性，也見證了她的成長與人生轉折，她19歲初識髮型師Kelvin，愛情長跑21年仍選擇分手，不過隨後遇見猶太裔美籍薛智偉，並於2017年低調完婚。坣娜曾說，薛智偉讓她學會不用一直表現得堅強，也可以只是個普通的太太。

坣娜與Kelvin的愛情長跑從十九歲開始，兩人雖然沒有結婚打算，但生活與事業如影隨形，形同結髮夫妻。她曾回憶，車禍住院期間，Kelvin義無反顧地守在她身邊，給予厚實依靠，挽回她寶貴的生命，也讓感情更加深厚。儘管性格與生活差異讓兩人分合數次，坣娜仍對這段二十餘年的情感懷有感激，並與Kelvin保持友好合作，曾共同經營髮廊事業。

▲坣娜與老公共同成立薛智偉・坣娜猶台文化交流協會，並在台北設立猶太社區中心。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

就在她與Kelvin分手1年後，坣娜遇見猶太裔美籍薛智偉，兩人迅速陷入熱戀。薛智偉年輕時便在台灣創業，身家超過數十億，對坣娜的生活與事業給予全力支持與陪伴。兩人於2017年12月低調完婚，坣娜曾說這段婚姻讓她「第一次願意慢下來」，體會到被愛不是催促，而是陪伴。婚後生活雖平淡，卻充滿默契，薛智偉不僅支持她的音樂與瑜伽事業，也在背後替她擋下外界壓力，他們偶爾一同出席活動，也會共同參與事業規劃與公益項目。

▲坣娜曾說老公薛智偉讓她不必一直表現堅強。（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

除了生活相伴，夫妻倆也積極參與社會文化活動。他們共同成立「薛智偉・坣娜猶台文化交流協會」，推動台灣與猶太文化交流，並在台北設立猶太社區中心，舉辦各類文化活動與教育專案。坣娜也曾親自參與活動，支持推廣猶太文化與藝術教育，展現夫妻倆對社會文化事務的投入與承擔。



