粿粿520曬照同框王子！配文「跟愛的人」
6月才見面「坣娜從不提病痛」！　友人聞死訊崩潰：不可置信

▲坣娜和老公薛智偉。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

▲坣娜和老公薛智偉。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

記者翁子涵／台北報導

知名歌手坣娜於16日因紅斑性狼瘡病逝，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，與她相識多年的好友田定豐，至今仍無法接受此突如其來的噩耗，悲痛感嘆：「到現在還沒有接受，不可能會發生！」透露前幾天才收到對方送的手珠，「才想說要來聯絡他，真的不可置信！」

▲坣娜不幸因病去世。（圖／資料照，記者林敬旻攝）



坣娜不幸因病去世。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

田定豐透露，坣娜的身體狀況一直不是太好，從1993年那場車禍後便長期飽受病痛考驗，加上飽受紅斑性狼瘡性所苦，「平常她都不會讓你覺得她不好，都是笑笑的跟我聊天，那每天都是很痛的，皮膚都有種低燒感，但她已經變成身體的一種習慣，病痛是住在身體的狀態，她都把自己打扮得很好，不讓別人發現，她就是那麼體貼。」

▲▼田定豐不敢置信好友離世。（圖／翻攝田定豐臉書）

▲田定豐不敢置信好友離世。（圖／翻攝田定豐臉書）

雙方今年5、6月最後一次見面，1月也曾相約陽明山喝咖啡，他不捨表示：「我們都是2個月就聚會一次，聊教課狀況，她都會關心我媽媽身體狀況、告訴我要怎麼照顧，卻從不會提及自己的病痛，她真的是很溫暖的人。」對於病逝原因，他僅表示她車禍後身體就種下病根，也長年致力於瑜伽調整身心，但離世具體原因仍待家人證實。
 

