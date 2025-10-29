悼念坣娜！陳玉勳憶28年前合作《愛情來了》　悲慟發聲：太震驚了

記者蕭采薇／綜合報導

歌手坣娜29日驚傳離世消息，資深導演陳玉勳在看到新聞後，心痛難以接受。他在個人社群平台悲慟發文，回憶28年前與坣娜合作電影《愛情來了》的點滴，字字句句充滿不捨與震驚，讓外界深感惋惜。突如其來的噩耗震驚了整個娛樂圈，也讓許多影迷和歌迷感到哀傷。

▲坣娜（右）驚傳離世，左為她的丈夫、猶太社區中心創辦人薛智偉。（圖／記者林敬旻攝）



陳玉勳導演在文章中簡潔寫下：「坣娜，謝謝妳28年前主演《愛情來了》這麼好的人，太震驚了，很難接受。」短短數語，卻道盡他對這位昔日合作夥伴的無限懷念與不捨。當年《愛情來了》是一部溫暖而深刻的電影，坣娜在片中的精采演出至今仍讓觀眾印象深刻。

知名歌手坣娜於16日疑似因紅斑性狼瘡病逝，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，據《TVBS》報導，坣娜的好友田定豐表示，收到關切消息後，曾連忙致電給坣娜，但電話一直未接，不過鄭怡稍早也在臉書證實她死訊，悲痛寫道：「噩耗來得太快。」

▲導演陳玉勳曾與坣娜合作，得知噩耗後也特別悼念她。（圖／記者周宸亘攝）

民歌天后鄭怡在社群平台發文悼念坣娜時提到，有朋友透露，坣娜最後一年仍常有人探望，但她要求保守秘密，不願消息外傳，據悉，朋友和她最後一次見面是在一個月前，「是哭著走出她的家門。」