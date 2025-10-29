坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

▲ 坣娜驚傳病逝。（圖／資料照，猶台文化交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

知名歌手坣娜於16日疑似因紅斑性狼瘡病逝，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，據《TVBS》報導，坣娜的好友田定豐表示，收到關切消息後，曾連忙致電給坣娜，但電話一直未接，不過鄭怡稍早也在臉書證實她死訊，悲痛寫道：「噩耗來得太快。」

▲鄭怡發文哀悼坣娜。（圖／資料照，記者湯興漢攝）



民歌天后鄭怡在社群平台發文悼念坣娜時提到，有朋友透露，坣娜最後一年仍常有人探望，但她要求保守秘密，不願消息外傳，據悉，朋友和她最後一次見面是在一個月前，「是哭著走出她的家門。」

鄭怡回憶，坣娜年輕時曾在士林開設一間風格雅致的咖啡廳，美麗大方的她選擇靠自己撐起人生，深受朋友敬佩，坣娜曾歷經嚴重車禍，但靠瑜珈與自身努力逐步康復，甚至成為瑜珈老師。

鄭怡曾在TICC和坣娜共同舉辦演唱會時，自己因聲帶受傷無法演唱，坣娜主動關心並錄製影片教她呼吸與瑜珈方法，幫助她康復，對於噩耗，鄭怡感性不捨表示：「她苦了一輩子，最後能在愛她的先生身旁離開，也算是一種安慰。」

