快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

▲坣娜。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

資深藝人坣娜（本名蔡宜樺）傳出病逝消息，享年59歲，坣娜以清亮嗓音與溫婉氣質聞名，代表作〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉等膾炙人口，以獨特氣質橫掃歌壇，曾於1988年代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當時炙手可熱的玉女歌手，出道近40年歷經盛名、車禍與重生，以溫柔與堅韌詮釋人生課題，人生起伏堪稱傳奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼坣娜曾是知名玉女歌手，猶太裔美籍的富商老公。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



據《TVBS報導》坣娜疑似因紅斑性狼瘡於16日病逝，消息曝光演藝圈，坣娜好友田定豐則表示，收到媒體關切消息後連忙致電給坣娜，但電話一直未接。

坣娜曾在1993年被超速的酒駕男子攔腰撞上，導致脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折和部分記憶喪失，昏迷兩天才甦醒，導致聽力、語言與平衡能力受損。她曾坦言：「那場車禍讓我重來一次人生。」儘管留下後遺症，她仍努力復健，笑稱自己練出「鎖喉功」：「只要半小時沒說話，聲音就會發不出來。」

坣娜在2018年與「四星國際」董事長薛智偉結婚，丈夫身家逾新台幣280億元，是知名百億富商，婚後她淡出演藝圈，投入瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調且專注於心靈成長。

她在2021年舉辦35年以來首場個人演唱會，感性表示：「這場我等了35年。」儘管因舊傷平衡感不佳、走路困難，她仍堅持穿高跟鞋登台，「我很想脫鞋唱，但為了禮貌還是撐著。」她也曾幽默說，車禍後睡眠品質不佳，「睡不著就練呼吸，可能因為這樣皮膚才會變好。」

