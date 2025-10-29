陳昇當兵同袍竟「吹到脫肛」！　親揭「人生必當兵」原因　

▲陳昇舉辦跨年演唱會啟售記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

陳昇今（29日）出席記者會，宣布舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」，適逢陳昇66歲生日，主辦單位也送上蛋糕祝賀，氣氛溫馨又幽默，提到近來大批藝人閃兵案，他說：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試。」他透露當年軍樂隊，每1、2年都會招新兵，「我很想留在台北，所以加入軍樂隊。」更表示在軍中不少同袍用錯位置吹樂器，常常吹到脫肛、胸腔破裂、血尿都是常有的事。

▲▼陳昇回憶當兵很苦。（圖／記者周宸亘攝）



不過陳昇笑說自己當兵則沒發生過什麼不好的事，笑說：「我的生命比較有小聰明。」透露當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友，「甚至跨年演唱會還曾經邀請過去的軍樂隊同袍一起演出，是很棒的回憶，期待未來跨年演唱會還有機會找大家一起同台。」不過他坦言當兵生活很苦，新訓幾乎天天都在流淚，「一個塑膠碗用了3個月沒有洗過，內衣內褲都黑的，洗澡3分鐘，到現在出去演出服都是一小包，當兵操練出來的。」

而他去年跨年上台演出前，媳婦剛好生下孫女「富貴」，不過是他下台後才得知，陳昇笑說：「我都已經快昏倒。」他表示自己雖然嘴硬說自己不顧孫女，但時不時還是會一直關心有無孫女的最新照片，至於有無送禮物給孫女？他則說：「我就一個小孩，打拼的一切都是兒子的，之後他們要幹嘛都是他們家的事。」會否寫歌給孫女？他則說：「還沒想到那，都是甜蜜的負擔。」

陳昇跨年演唱會門票，明天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣，票價分為3800、2800、2000、1500元。

