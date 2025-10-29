Super Junior超寵E.L.F.！加碼辦線下簽名會　大巨蛋連唱3天還不夠

記者羅堉菡／綜合報導

韓流天團Super Junior將於11月14日至16日在台北大巨蛋舉辦《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 》演唱會。日前也釋出驚喜消息，11月17日將舉辦[Super Junior25]台北線下簽名會，一連四天歐爸將與E.L.F.一起用熱情慶祝這段難能可貴的20週年里程。

▲Super Junior舉行線下簽名會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



從2005年出道至今，Super Junior以〈Sorry, Sorry〉、〈美人啊〉、〈Mr. Simple〉等經典名曲寫下韓流史上的傳奇篇章。

此次簽名會應募時間為11月1日14:00至11月7日23:59，以「二十年了，我們從不曾走散！」為主題，象徵Super Junior與粉絲攜手走過的青春歲月與深厚情誼。活動將分為兩大環節：團體簽名、SAY HI互動，以及1對1合照，讓粉絲能近距離感受歐爸們的魅力，留下專屬於E.L.F.的珍貴回憶。

▲Super Junior將於11月14至16日一連三天在台北大巨蛋舉辦20週年演唱會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



出道20年來，Super Junior持續以音樂與舞台為媒介，向全球傳遞歡笑與能量。這場台北限定的簽名會不僅是粉絲間最夢幻的約定，更象徵著「老少年」與E.L.F.之間始終如一的情感羈絆，也勢必再掀一波藍色旋風。

▲Super Junior 11月17日將舉辦台北線下簽名會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



【Super Junior-[Super Junior25]台北線下簽名會】

應募期間：2025年11月1日 (SAT) 14:00 - 2025年11月7日 (FRI) 23:59 (GMT+8)

活動日期：2025年11月17日 (MON)