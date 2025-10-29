棒棒堂爆「耶誕城演出被取消」！威廉小杰閃兵害《哪裡怕2》胎死腹中

▲棒棒堂全員沒當兵，又拿下金鐘獎實境節目主持人獎引發抨擊。左起阿緯、小杰、王子、朵拉Dora、敖犬。（三立提供）



圖文／鏡週刊

至於「棒棒堂」的威廉、王子、小煜、小杰、阿緯、敖犬6人，才剛以《來吧！哪裡怕》拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，成為他們出道以來的首座三金，原本停擺的第二季計畫才剛要啟動，就遇到小杰閃兵被逮又暫緩，據悉，他們6人原本談好的新北耶誕城演出，也歷經一番起死回生之後又確定取消。

回顧《來吧！哪裡怕》第一季收視口碑都創下佳績，原本第二季已經開始啟動，也錄製了初期內容，但遇到新北地檢揪出的第二波「藝人閃兵」而讓威廉被逮，節目一度喊卡，不只是電視台投資打水漂，也導致後續的商業活動全都停擺。

▲棒棒堂的威廉是5月第二波閃兵藝人之一。



5個月前威廉閃兵事件爆發，如今逐漸遭民眾淡忘，傳出他才想藉由現身金鐘獎，然後在新北耶誕城活動讓棒棒堂全員合體來試水溫，沒想到6人才獲金鐘獎，頓時氣勢強旺，讓團員都極度樂觀，乘勝追擊重啟《來吧！哪裡怕》第二季拍攝，哪知道拿獎後不過4天，小杰也因偽造病歷閃兵，而遭上銬帶走。 這下不僅第二季計畫幾乎確定胎死腹中，連原本新北耶誕城演出也直接被拉掉，威廉、小杰將近20年前的錯誤決定，導致如今的事業多災多難，也連累幕後的工作人員與相關單位，得不償失。



