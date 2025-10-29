Energy進軍中國「恐陷黑名單」　商演取消近百場…1公司不討違約金

▲今年2月王大陸以360萬元造假病例躲兵役，被封閃兵付出價碼最高的藝人。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

雖然Energy合體復出目前面臨危機，不過由玖壹壹所屬的混血娛樂所舉辦的南北貳路音樂節主辦方透露，他們不會向相信音樂要求違約金，畢竟不管是藝人或相信音樂，都是他們的前輩。此外，Energy還代言了中華電信與全聯福利中心，目前尚未有任何變化；不過其他到明年6月底前的商演、尾牙及跨年等約百場活動都取消，據悉，粗估收入先少了5千萬元。

風暴延伸至中國大陸市場， Energy得步步小心，因之前被抓到閃兵的藝人，在中國大陸的事業在所難免會被影響，例如第一階段被抓出的王大陸，就被中國大陸列入黑名單，之後能否再赴對岸工作，至今仍是未知數， Energy一旦被列入黑名單，加上恐怕須賠償的金額，損失恐有上億元之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳柏霖花10萬元造假高血壓病例躲兵役，卻花了50萬元交保。（圖／鏡週刊提供）

除了坤達已被估是Energy團中財路毀的最嚴重的一個，算了算有千萬之譜，另外書偉則是見警方上門，坦言早知道會有這一天；他還說「原本要自首」，但是會怕。據報書偉15年前找上閃兵集團造假病歷、順利拿到免役資格，也坦承自己做出不良示範，辜負大眾期望，強調未來會全力配合司法調查，承擔應有的責任。 時隔多日，書偉的老婆謝京穎則在IG曝光近日心聲，「這場雨下得很大很急，但我還是謝謝那些願意為我們撐傘的人」「泥濘的道路往往是通往挑戰和成長的考驗」，並再次跟愛他們的人道謝。





更多鏡週刊報導

閃兵海嘯恐團滅2／才爽拿金鐘獎主持人獎 「棒棒堂」接連翻車！新北耶誕城又掰了

閃兵海嘯恐團滅3／慶功宴阿緯稱團員免役「合情合理」 3棒神色有異尷尬了

醜聞重挫事業 男星嫖妓被逮慘遭法院強制執行2.1億