王彩樺領軍跨世代音樂陣容　與嘉義市城市博覽會感動開唱

記者葉文正／台北報導

嘉義市於今年迎來建城 321 週年 的重要時刻，為回望歷史、展望未來，嘉義市政府將於 12 月 12 日 起舉行盛大的《320+1 嘉義市城市博覽會》。今（27）日於嘉義市政府舉辦記者會，邀請多組音樂人齊聚一堂，為年底的城市博覽會暖身。

▲王彩樺(左)將在嘉義市開唱。（圖／三立提供）

記者會現場星光熠熠，有金曲製造機之稱的音樂策展人米奇 MCKY LIN 首次回家鄉為年底嘉義市的城市博覽會擔任音樂總監，「台灣濱崎步」王彩樺 特別現身力挺，嘻哈創作歌手李英宏 與 金曲歌王陳建瑋 也攜手登台，首度現場演唱全新主題曲〈佮伊做陣行〉，為活動暖身。三人以音樂串起嘉義的土地情感與世代能量，掀起全場高潮。

▲金曲歌王陳建瑋。（圖／三立提供）

本次市博主題曲三部曲集結三金力量及6位超強音樂人共同打造屬於嘉義市博的跨世代音樂企劃，從「家的呼喚」到「城市的擁抱」，再到「世代的起飛」，以音樂為城市寫下三段動人篇章。

▲王彩樺領銜演出。（圖／三立提供）

陳建瑋與李英宏在本日記者會首次獻唱三部曲之一的〈佮伊做陣行〉，以「歸鄉、守候、依靠」為核心，唱出遊子迫不及待奔回嘉義的渴望，同時佮伊也是嘉義的台語諧音，歌詞傳遞「嘉義是大家的靠山」的精神，無論過去、現在或未來，這座城市都以最熟悉的模樣守候每個人。透過音樂承載「嘉義張開雙臂迎接每一個人」的包容力量，凝聚城市向心力，邀請大家攜手+1，一起向前出發。

而記者會驚喜現身的王彩樺特別透露，本次將與嘉義出身的美秀集團首度攜手演唱主題曲。歌曲以王彩樺標誌性的熱情唱腔結合樂團的狂放曲風，碰撞出跨世代火花。王彩樺興奮表示「能和嘉義囝仔一起唱出家鄉能量，真的很感動、很熱血也很驕傲!」。

三部曲將在11月中陸續開始公布，並登上各大串流平台。嘉義市建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日盛大登場，日期諧音「1、2、1、2」正如眾人齊步前行的節奏口號，嘉義市政府誠摯邀請全台朋友：「12月12日至28日，邀請大家一起來嘉義＋1，用雙腳走進這座城市，感受最早築城的歷史底蘊與永續的城市未來，體驗屬於我們嘉義式生活。」

320+1嘉義市城市博覽會，活動日期訂於2025年12月12日（五）至12月28日（日），地點是嘉義市全區（詳細展區將於活動前公布）。