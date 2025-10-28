金馬62評審團出爐！資深監製廖慶松領軍　「金馬影后」林嘉欣也在名單中

記者蕭采薇／台北報導

金馬執委會公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。率領「金馬影后」林嘉欣、攝影指導秦鼎昌、資深電影監製唐在揚、導演黃信堯、音樂製作人王希文、香港導演何妙祺、美術指導吳若昀、編導李念修、林書宇、柯孟融、動畫導演張徐展、新加坡編導曾威量、紀錄片導演黃琇怡、影評人鄭秉泓等15位評審，將於11月22日頒獎典禮當天開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

▲金馬評審團出爐，由資深剪輯師、監製廖慶松領軍。（圖／金馬執委會提供）

除了廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯外，其餘10位也負責選出本屆入圍名單。廖慶松從事剪輯工作超過五十年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。

八〇年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有｢台灣新電影褓姆｣之譽，代表作品有《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《海灘的一天》、《結婚》、《恐怖份子》、《悲情城市》、《超級大國民》、《美麗時光》、《刺客 聶隱娘》等。

▲金馬評審團出爐，「金馬影后」林嘉欣也在其中。（圖／金馬執委會提供）

自1998年《海上花》開始擔任監製，除了與資深導演合作無間，也協助許多年輕導演，遍及台、港、中各地，且因其提攜後進不遺餘力，榮獲第55屆金馬獎特別貢獻獎。2023年再以《石門》獲得第60屆金馬獎最佳剪輯。

他也擔任過導演，執導膾炙人口的《期待你長大》、《海水正藍》。長年為業界貢獻心力的「廖桑」對於出任本屆評審團主席，表示：「非常榮幸受邀擔綱此任務，電影的力量不只在鏡頭之間，更在每一次選擇背後的真誠與勇氣，我期待與評審團夥伴以開放、公正、嚴謹的眼光，讓真正動人的作品被看見、被記住。」

▲金馬評審團出爐，本屆決選評審包括《咒》導演柯孟融。（圖／金馬執委會提供）

本屆報名影片共593部，初選分為劇情長片、劇情短片、紀錄、動畫四組分別進行。劇情長片類評審包括丁長鈺、袁支翔、陳智廷、錢小蕙，以及曾威量、黃信堯等6位。劇情短片評審為孔慶輝、林宇辰、苗華川、梁秀紅、郭憲聰、陳虹任、黃巧順、廖明毅與何妙祺等9位。

紀錄類評審有陳梓桓、曾文珍、黃亞歷、盧盈良、黃琇怡等5位。動畫類評審為石家俊、陳明和、劉琬琳，本屆金馬獎所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。