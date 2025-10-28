甜約翰開唱前突掛彩！　崩潰「緊急打針」忍痛上陣

▲ 甜約翰睽違3年推出新創作專輯。（圖／歪的音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

甜約翰 Sweet John 睽違3年推出新創作專輯《GOOD AFTERNIGHT》，昨（27日)舉辦搶聽會，吉他手罐頭更成為現場焦點，前一日早晨發現肩膀發炎無法抬手，仍堅持上台演出，敬業的表現讓粉絲大讚；他笑說：「搶聽會前緊急打針止痛，請大家放心。」結果演出太投入，最後一首歌甚至彈斷了吉他弦。

▲ 甜約翰舉辦搶聽會。（圖／歪的音樂提供）



現場以「兔子洞」為主題，從燈光、舞台到聲響皆以夜色為基調，營造沈浸式氛圍，象徵穿越夢境、進入內心的過程，觀眾隨著旋律與光影流轉，經歷從迷失到成長的變化，主唱浚瑋說：「製作這張專輯的過程中，團員們都各自經歷了人生許多大事，但專輯誕生後，我們都蛻變了，有了勇氣邁向自我的新篇章。」

浚瑋分享甜約翰在創作過程中，團員之間歷經多次討論與拉扯，最終才完成這張等待三年的作品，團員表示：「《GOOD AFTERNIGHT》像是一句溫柔的問候，也是一種重新開始的勇氣。我們都會有掉進兔子洞的時候，但只要抬頭，就能看見光。」

甜約翰當晚演出〈病在心裡〉、〈又見大雨〉、〈愛人與被愛的姿態〉與〈一幀〉四首新歌，完整呈現「愛與療癒」的主題，主唱 Mandark 表示：「這張專輯像是從夜裡走出來的過程。我在創作〈病在心裡〉時，把思念放到最大作為開頭，而最後一首〈遠〉是寫給我身邊那群愛著、也被我愛著的人，記錄我這十年間的心境變化，也更學會放下。」

