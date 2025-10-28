曾智希跟風打雷射「結果超慘」GG了！火大公開照片：醫生不老實

記者潘慧中／綜合報導

《女人我最大》最近討論「女星親身血淚教訓，變美不是這樣走的」的主題時，曾智希坦言平常不常跟風，「但我唯一跟的這兩次，就是很失敗的兩次。」

▲曾智希唯二兩次跟風都失敗收場。



曾智希解釋，第一次跟風是為了改善臉上的血絲問題，前去諮詢後，醫師推薦她嘗試當下流行的染料雷射，可以打掉紅色素，而且得知不用修復期、一天就會退紅後，她便決定施打。

▲曾智希打雷射。



不料結果完全出乎意料，「我的臉更多紅色素了」，曾智希苦笑說，而且她隔天還得上班，「我就用遮瑕膏一顆一顆遮，但因為它真的太黑太紅了，我就變落腮鬍！」

▲曾智希的血絲問題都沒改善。



曾智希當時非常生氣，原因是她覺得醫生沒有老實說，「他跟我說不用修復期，結果我修復了兩個禮拜」，但血絲問題絲毫沒有改善！

▲曾智希很氣醫生沒說實話。



除了打雷射出狀況，曾智希之所以再度跟風，是為了美白很容易曬黑的皮膚，但因為擔心面膜只敷15分鐘不夠力，她就敷了約1小時，導致面膜乾掉了，「我撕下來的時候其實是撕了一層皮」，臉腫得像豬頭，讓她哭笑不得：「我隔天也要工作！」

▲曾智希跟風敷面膜還腫成豬頭。