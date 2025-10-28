樂團靈魂沙發自爆手機成癮！　吐真實「焦慮心聲」

▲靈魂沙發將推出第三張新專輯。（圖／放飛音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

SoulFa靈魂沙發樂團年底將推出第三張新專輯，首波單曲〈We Talk To iPhone But Not Our Best Friend〉，新歌緊扣「AI世代的真實連結」，團員私下生活也超吻合，他們爆料貝斯手亨利最愛滑手機，亨利更自爆追劇太入迷，曾搭捷運過站，完美呼應歌曲核心。

▲▼靈魂沙發新歌緊扣AI世代的真實連結。（圖／放飛音樂提供）

SoulFa創作靈感源於日常與親身體驗，談及新歌現象，團員們承認難逃「科技依賴」，主唱本山直言：「我起床或停下腳步，習慣性拿起行動裝置，無意識滑社群，已成習慣。」他也發現朋友用AI聊天程式問感情，結果不佳，甚至曾有朋友語音輸入太快，將想對身邊人說的話講給裝置聽，讓旁人傻眼。

吉他手Poopoo表示：「獨處時手機不離身，與人相處會克制。」他笑稱愛與智慧助理聊天，甚至問生活小事，如「愛心符號為何這樣？」更自爆手機常摔壞，他懷念無智慧型裝置時代的單純，之前全球社群平台當機，數分鐘大家無法滑手機，他反覺：「世界重新活在當下，好浪漫。」

被票選為「團內手機控」的貝斯手亨利坦承：「我每天用行動裝置約六小時，追劇、看盤、滑迷因。」他笑說曾追劇到捷運過站，演算法精準推薦迷因讓他自娛。但他強調：「面對面聊天感覺不同，朋友能直來直往，不像AI總在奉承。」SoulFa靈魂沙發藉此曲揭示當代「科技依賴」現象，即使身處AI與演算法的世界，人與人真誠的交流，仍是最難取代的溫度。

