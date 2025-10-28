快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

記者張筱涵／綜合報導

香港資深藝人、有「Benz雄」之稱的許紹雄27日才傳病危消息，今（28日）凌晨已病逝，享壽76歲。

▲許紹雄離世，享壽76歲。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，許紹雄家人透過許紹雄好友黎芷珊向媒體公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今（28日）凌晨安詳離世。

許紹雄出道超過50年，是香港演藝圈公認的「綠葉王」，憑精湛演技詮釋過無數經典角色，包括《使徒行者》中的「歡喜哥」、電影《新紮師妹》系列的「方鍾Sir」、劉德華主演《暗戰》系列裡的「黃啟法」，以及《新紮師兄》的「舅父冬」等，無論正派反派都能游刃有餘，深受觀眾喜愛。即使多為配角，仍以實力成就戲劇靈魂人物。

近年來，許紹雄逐漸淡出演藝圈，與家人移居新加坡享受半退休生活，他更是出名的女兒傻瓜，在女兒去年底出嫁後，重心幾乎全放在家庭與女兒事業上，他更斥資上千萬港元協助女兒在新加坡創業，開設多間咖啡館與烘焙店。

儘管幕前多為綠葉角色，許紹雄現實生活卻是名副其實的「隱形富豪」。據悉，他早年便在新加坡購入價值逾港幣2000萬元（約台幣7800萬元）、佔地超過4000平方呎的獨立豪宅，生活優渥。近年他僅偶爾返港客串拍戲，笑言「拍戲是過戲癮」，低調卻不失對表演的熱情。