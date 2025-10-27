ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
葛兆恩公園激吻紀成澔68秒！二搭挑戰「破尺度床戲」上演餵食秀

記者黃庠棻／台北報導

直式影集《黑白原來是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司、松露文化創意有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。昨（26）日晚間舉行搶先看特映活動，導演蔡妃喬率葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑出席，現場超過200位粉絲熱情參與。

▲《黑白原來是真的》由孫恪傑、葛兆恩、紀成澔、夏和熙主演。（圖／結果娛樂提供）

四位主演在殺青後首度同台亮相，帥氣登場瞬間引發全場歡呼。葛兆恩首度現場演唱主題曲，展現多元魅力，與紀成澔二度合作的他，默契依舊滿分，其中一場在公園長椅上長達68秒的深情吻戲讓粉絲看得心跳加速。

夏和熙與孫恪傑在劇中分別飾演兩人的經紀人，也在現場貼心為粉絲謀福利，讓氣氛嗨到最高點。10月27日起在戲劇官方IG，以及《VBL series》YouTube頻道限時免費觀看，每日更新兩集，中午12點與晚間8點各上架一集，海外平台陸續上架中，敬請期待。

葛兆恩與紀成澔成為台灣BL影劇史上首組再度合作的「二搭CP」，默契全面升級，經常只需一個眼神或小動作就能心領神會。葛兆恩透露，劇本中藏有不少兩人過往合作與真實互動的趣味彩蛋，讓觀眾在劇情中能感受到他們獨有的情感延續。

這次兩人突破尺度，更挑戰高張力的吻戲與床戲，呈現角色間濃烈又真摯的情感連結。葛兆恩表示許多情節都是即興發揮「劇本只寫個簡單的三角形，導演現場都不喊停！」紀成澔也笑回「我們現在演親密戲幾乎不用走戲，一次就能到位。」

監製暨編導蔡妃喬表示「能與葛兆恩和紀成澔兩位再續前緣真的很幸福！因為他們超級好的默契，可以在短短的拍攝中完成各種面向的情感轉折，加上夏和熙和孫恪傑詮釋經紀人之間的搭配張力，期待大家可以看到直式影集的特有魅力。」

特映現場播放了葛兆恩與紀成澔在公園長椅上的深情吻戲，長達68秒，瞬間引爆全場粉絲尖叫。兩人一致認同，這場夜戲是最令人印象深刻的劇中劇片段。拍攝地點選在河濱公園，不僅要完成吻戲，還要表現情感流露的哭戲，兩人一次拍攝就成功。

紀成澔說「我本身比較感性，當下感受夜晚徐徐的風及角色之間的情感，眼淚自然而然就掉下來。」葛兆恩也預告劇中有一段民宿真人秀橋段，完全展露角色的生活細節與化學反應。活動上，兩人玩「擲骰遊戲」重現劇中親密劇照，更甜蜜上演「棉花糖餵食秀」，自然曖昧的互動讓粉絲為之瘋狂，直呼「太有感覺了！」

身兼出品人、製作人與演員的葛兆恩認為直式影集拍攝是一項打破常規的全新嘗試，他希望以最真誠的表演帶給觀眾不同的觀影感受，並謙虛地說「這條路還很長，希望能多聽到大家的反饋。」紀成澔提到，短短七天拍攝能完成這麼多的內容，回想起來仍覺得不可思議，他形容整部劇就像一杯「濃縮柳橙汁」，把時間與感情都濃縮進去，酸酸甜甜、回味無窮。

夏和熙笑稱直式畫面每一幕都美得像手機桌布；孫恪傑則幽默表示，看完片段發現自己飾演的經紀人「原來這麼討厭」，但看著葛兆恩與紀成澔深情對戲，仍讓他感到「真的有經紀人的驕傲感」。

葛兆恩特別為戲量身創作並演唱主題曲〈理所當然的幸福〉，平時不擅長創作抒情曲風的他，這次挑戰突破框架，歌曲上架後獲得廣大迴響，粉絲紛紛留言表示深受感動，讓他備受鼓舞，也期許未來能創作出更多動人的抒情作品。

值得一提的是，夏和熙在劇中首度獻聲演唱插曲，他坦言歌曲難度不低「要唱出人生的歷練，錄音時壓力不小」，但成果令人期待。唱跳團體出身的紀成澔在劇中帶來首次個人舞蹈solo，他直說「以往都是跟團員一起跳舞，這次只有一個人上場超緊張！」還透露劇中有哼唱創作的片段，期待帶給粉絲滿滿驚喜。

《黑白原來是真的》劇情講述隨著廣告公司拍攝的微電影釋出，以為不對盤的黑衍（葛兆恩飾）和白行（紀成澔飾）兩人竟然合體大談虐心戀愛。有的人開心、有的人不樂見，紛紛議論他們怎麼會走到一起？一個月前，市場重疊的黑衍和白行為了競爭同一個廣告而狹路相逢，雙方經紀人對這份工作勢在必得，沒想到廣告創意總監竟然這麼先進，把企劃從男女配變成男男配，還規劃了各種默契考驗測試兩人的CP感。

以為相殺的兩人，沒想到相愛起來也很好看，當白行還在讚嘆黑衍果然「沉浸式體驗」，沒料到不知不覺中已然動心......只是他不知道，從未合作過的黑衍，從很久以前，就是他最忠實的粉絲了。

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

