越來越像SHINee珉豪！《Hello Baby》佑根18歲了　帥成天菜網暴動

韓男團SHINee以出色的歌舞實力聞名，平時活潑的性格也深受喜愛，2010年參加育兒節目《Hello Baby》，照顧當時僅4歲的小男孩鄭佑根（鄭渝根），佑根後來朝戲劇圈發展，現階段忙碌於學業，但偶爾也會在螢幕上出現，如今約莫18歲的他，近況掀起熱議，被曝光的照片裡雖戴著口罩，但帥氣的外型越來越像SHINee珉豪。

▲《Hello Baby》佑根18歲了，外型越來越像SHINee珉豪。（圖／翻攝自佑根IG）



佑根的官方IG帳號「Youngmin Kim」是由媽媽在經營，很偶爾才會更新一次照片，近日是佑根的生日，媽媽貼出一張他的近況照，並表示「生日快樂」，生日當天恰好碰到他要考試的重要日子，媽媽也寫下「等考試結束後，一起去吃頓好吃的吧，愛你」。

▲▼佑根參加《Hello Baby》已經是14年前的事。（圖／翻攝自佑根IG、KBS）



距離上次出演《Hello Baby》已經14年過去，佑根已經長大成成年男孩，不僅身高暴風抽高，連外型都帥氣無比，尤其是一雙深邃大眼，與SHINee珉豪有幾分相似，近況照曝光後，引起大批粉絲驚呼「長大了」、「真的越來越像珉豪了」、「居然14年過去了」。

佑根出生於2007年10月，依照南韓年齡算法，如今已是18歲的成年人，但當年在《Hello Baby》中可愛的模樣仍讓觀眾難以忘懷。他在節目結束後並沒有就此離開演藝圈，曾接拍2012年珉豪主演的戲劇《致美麗的你》、2014年《鋼鐵人》，近期忙碌於學業，但偶爾會接拍戲劇作品，也讓粉絲更加期待他未來的表現。