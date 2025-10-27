舒淇現身眼泛淚光認了：哭點很低！　親揭《女孩》沒報金馬獎原因

記者黃庠棻／台北報導

舒淇演而優則導，首部執導的電影《女孩》今（27）日舉辦記者會，主演群邱澤、9m88、白小櫻、林品彤也與她一起出席記者會。舒淇談起製作過程一度眼泛淚光，她笑說自己淚點很低，當時初剪後監製葉如芬的肯定讓她至今想起然感動不已「當時心裡頭是挺忐忑的，還要裝作自己好像還不錯，但聽到如芬姐的讚賞，還是會有被戳中」。

▲舒淇、邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、葉如芬出席《女孩》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《女孩》從威尼斯影展到釜山影展再回到台灣上映，舒淇坦言心情非常緊張「在威尼斯在釜山，可以說他們看不懂，還是比較緊張，但醜媳婦還是要見公婆。」舒淇在釜山影展得到最佳導演時，在台上淚謝侯孝賢，如今電影將在台上映，她坦言有發一些新聞稿給侯孝賢的兒子，希望侯孝賢有機會能看到。

而舒淇老公馮德倫也是導演，她透露在製作《女孩》時並沒有和對方討論，笑說「我們是不同路線的，他是比較商業片路線，我拍完有給他看想說看完有什麼感覺，他是和這個年代完全不同的人，但還滿感動的，不過有點不太理解為何男人會這樣，我就說他是外國人不懂啦！」

而電影《女孩》即將上映，但卻沒有出現在今年金馬獎入圍名單中，讓不少人非常疑惑，舒淇笑說這兩天還在跟剪輯張叔平討論，是否還能再剪一個版本。監製葉如芬解釋「今年金馬報名截止是7月31日，我們8月15日才出第一版，因為威尼斯影展是9月，所以我們是壓到最後一刻才做出來，她（舒淇）一直修修改改。」

葉如芬坦言「如果丟一個不好的作品報名金馬獎，那我會很難過，金馬和國際影展不一樣，國際影展可以壓到最後一天，但金馬不行。我們對《女孩》非常看重，她剛剛還問我說可不可以再修剪一個版本，我說不行，都要上片了！」