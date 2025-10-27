〈Overdose〉唱爆台北！Z世代歌手natori中文打招呼　2千粉絲嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

Z世代創作歌手natori憑藉現象級神曲〈Overdose〉席捲亞洲，他26日首度登上Zepp New Taipei舞台，90分鐘唱好唱滿，用精湛的現場實力寫下他音樂旅程的新篇章。首度在台北舉辦專場的他，在演唱會宣布舉辦後，接受媒體訪問時也開心透露：「還沒來過，但最期待試吃台灣的肉圓！」並提到自己一直有關注台灣樂團大象體操Elephant Gym與創作歌手YELLOW黃宣，展現他對台灣音樂文化的濃厚興趣，也讓歌迷倍感親切。

▲Z世代歌手natori來台開唱，2千粉絲嗨翻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



natori以打字的方式向觀眾獻上問候，按下螢幕上的「播放鍵」，開場曲〈Sarushibai〉隨即響起，全數歌迷瞬間陷入尖叫與歡呼。在唱完〈Propose〉後，natori以流暢的中文開場：「大家好我是natori，歡迎來到natori Asia Tour 2025 in Taipei，讓我們好好享受吧！請多多指教！」讓全場掌聲與歡呼聲不斷。

他笑說：「今天來到台北，雖然日文大家可能聽不懂，但我會用我的passion和音樂的groove與大家溝通！Taipei的every one, good music！用natori music 、dance ok？Sing ok？」一句句即興互動讓台下歌迷爆出笑聲與尖叫應和。natori也感性地說：「像我這樣的人居然可以在台北開演唱會，真的好難以置信，」緊接著高喊「Let’s dance」，全場氣氛瞬間攀上高點。

▲natori特地學了中文與粉絲打招呼。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



台北場共演唱20首人氣歌曲，完整重現natori音樂的多樣面貌。從柔軟動人的〈Itodenwa〉、〈Sleepwalk〉到節奏強勁的〈EAT〉、〈SPEED〉，讓在場聽眾們在情感與節奏間自由穿梭。其中〈NO EMERGENCY DOOR〉節奏全開，全場狂跳，在離地三秒的失重感中體驗這首帶有詭譎氛圍的作品，場館幾乎化為隨節奏共振的能量漩渦。

▲招牌主打歌〈Overdose〉登場，全場嗨爆。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



而當招牌主打歌〈Overdose〉登場，全場瞬間在舞台散射的雷射燈海中嗨爆，觀眾配著natori的嘶喊與尖叫，一起狂甩毛巾，氣氛衝破天際。natori也笑著向全場致謝：「像這樣能和大家一起分享音樂、在同一個空間享受，我真的覺得very beautiful。」最後他以超人氣動畫《WIND BREAKER—防風少年—》主題曲〈Absolute Zero〉做結尾，這首全球爆紅的速度感代表歌曲再次引爆全場。在閃爍的舞台燈光與觀眾的掌聲中，natori深深鞠躬說道：「真的非常謝謝大家！」為這場震撼的夜晚畫下完美句點。

natori於2025年上半年宣布展開亞洲巡演「natori Asia Tour 2025」，橫跨台北、首爾、上海、曼谷等城市，並將於2026年登上日本武道館，實現音樂生涯的重要里程碑。