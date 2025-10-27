阿信直播親揭必備濾鏡祕辛：恁爸年紀大了，不開不行

▲五月天阿信昨結束廈門演唱會後，深夜時分還直播了近1小時。（圖／翻攝自臉書相信音樂國際股份有限公司）

圖文／鏡週刊

五月天阿信昨結束廈門演唱會後，深夜時分還直播了近1小時，分享監製電影《我們意外的勇氣》的心情，最讓人印象深刻的是，直播結束前他回答粉絲問題，問到為什麼一定要開濾鏡呢？他壓軸給出答案：「恁爸年紀大了，不開濾鏡不行。」

阿信身為電影監製，上周末已經上映，他因忙演唱會無暇幫忙宣傳，但在演唱會結束仍突破塞車車陣回飯店直播，與粉絲談電影合作緣起。阿信提到這個題材是真人真事改編，覺得有時候結婚生子就真的是意外，譬如「五月天某人從高中認識他就說一輩子不婚不生，最後是第一個談戀愛的，還生了一對雙胞胎」，底下留言紛紛解答是瑪莎。

▲阿信在直播尾聲直言自己年紀大了不能沒有濾鏡。

直播期間，他因開了戴眼鏡的濾鏡，看起來頗有男大生感，只是隨著他動作大，沒對準鏡頭的話，濾鏡會頻頻出框，結束前他回答粉絲問題，問到「為什麼一定要開濾鏡呢?」49歲的他壓軸給出答案：「恁爸年紀大了，不開濾鏡不行。」北投金城武的在地口氣，讓粉絲笑到炸裂。

▲阿信動作太大濾鏡不見。

有趣的是，阿信直播到中途還一度掉手機，讓大批粉絲為他心疼，他今天早上還特別發文「手機整個摔到地上，我是一點也不會心疼的，因為我正在跟最重要的你們聊天，手機是身外之物」，話鋒一轉，「手機是工作夥伴的，心疼的是工作夥伴本人」，充滿阿信式的幽默。阿信也呼籲大家可以觀賞《我們意外的勇氣》，呼籲「電影院見，很多人付出的心血，很多人的眼淚。」他透露是因為導演邀請，一起和葉如芬擔任監製，阿信一口答應後，還反問監製是做什麼的？才開始學習。



