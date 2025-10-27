Jisoo繁體字致謝高雄！PO文連「再」都寫對　粉絲暴動：我暈了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK日前剛結束高雄世運演唱會兩場活動，Jisoo也在23日發文致謝歌迷的支持，值得一提的是，她特地以繁體字寫下文章，讓大批台灣粉絲看了直呼「我暈了」，同時她在台北設置的《AMORTAGE》POP-UP快閃店也即將落幕，限定色限量「小灰塵寶寶」預購僅剩少量。

▲Jisoo繁體字致謝高雄。（圖／翻攝自Jisoo IG）



Jisoo在結束高雄站巡演後，23日用繁體字體寫下「高雄，天氣再熱也擋不住你們的熱情，亞洲巡演第一站，謝謝你們一直的愛」，事實上，這段文字與她在演唱會上當天講的一串中文相呼應，當時她用標準又清晰的咬字說著：「高雄昨天真的很熱，謝謝大家的熱情，今天一起熱情到最後吧。」使得文章上傳後，讓粉絲嗨喊「超用心」、「看到繁體字就暈了」，甚至有人點名「連『再』都用對了，太暈」。

▲Jisoo日前剛結束高雄世運演出。（圖／翻攝自Jisoo IG）



另一方面，Jisoo在台北設置的《AMORTAGE》POP-UP快閃店即將落幕， 她親手繪製的SHUMON各大周邊，更推出了「限定色限量小灰塵寶寶」預購，此色灰塵寶寶一開放預購，短時間內已把高雄的數量瞬間完售，這幾天開放台北的朋友預訂，想必又會再掀起一波灰塵風暴。

▲Jisoo周邊開放預購。（圖／寬寬提供）



JISOO《AMORTAGE》POP-UP快閃店，現場佈置風格完全比照JISOO視覺打造，非常適合大家前來拍照打卡，而大多商品早已貼上完售貼紙，包含剛進店SHUMON都剩極少數量，請大家把握機會。