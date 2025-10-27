家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy與家寧分手後對簿公堂，儘管他強調從頭到尾的唯一訴求就是「拿回屬於我所應得的」，但前女友不只始終不回應，還在這3天內連續上傳了兩部新影片，且內容完全無關帳本。

▲Andy 3天前上傳最新影片後，家寧首度鬆口近況。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



其中格外引起討論的是，在最新一支前往愛玉園拍攝的影片中，當家寧表明要跟老闆討教後，她脫口笑說：「看看今天呢就是他可不可以把我應聘成功囉？畢竟本人現在還在挖土跟吃土當中，還是要努力一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家寧笑說要努力找工作。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）







另外引發關注的就是影片流量了，Andy 3天前上傳最新影片後，家寧隔天便上傳一支去苗栗玩的影片，至今累積21萬點閱；而最新去愛玉園的影片，上線至今已16個小時，卻只有1.8萬點閱，流量可說是雪崩式暴跌。

▲家寧的影片點閱暴跌。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上除了帳本問題，Andy日前上傳新影片是因為他看完卷宗後，發現家寧在事發第一時間，就「先找人來處理我」，檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，討論如何抹黑他之外，家寧妹還在群組內公開他的住家地址，導致他的親友都遭受波及，「事實上你們就是一夥的，群海在攻擊我，其實就是張家寧在攻擊我！」然而至截稿為止，家寧都尚未正面回應此事。