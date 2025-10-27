品冠杭州開唱一半突遭破梗！　親手獻「驚喜禮物」超寵粉

▲品冠赴杭州開唱。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

品冠的《品冠哈囉 三十如一》日前前進杭州體育館，他入境隨俗準備了《白蛇傳》冷笑話，他原本想問：「白娘子為什麼戴了許仙送的帽子就動不了了？」沒想到台下一位小朋友立刻高聲回答：「鴨舌帽（壓蛇帽）！」被台下的小朋友破梗以後，品冠啼笑皆非，但也不甘示弱的再加碼另一則白娘子的冷笑話：「有一天白娘子放了一個屁，許仙說：沒想到你還是只響尾蛇⋯⋯」幽默應對逗笑全場。

▲▼品冠親手製作兩把油紙傘。（圖／種子音樂提供）



為了呼應杭州場，品冠特別準備驚喜，親手製作了兩把油紙傘，靈感來自《白蛇傳》中許仙與白娘子在西湖斷橋借傘定情的故事。這兩把油紙傘不僅是對當地文化的致敬，也象徵他與杭州歌迷相遇的緣分，當他撐著油紙傘登上舞台，全場立刻發出驚嘆聲，彷彿時光倒流至西湖畔。

隨著燈光緩緩轉暗，品冠手持一把古色古香的油紙傘，在如水墨畫般的舞台佈景中現身，他輕啟嗓音，唱起《想見你》，瞬間將現場歌迷帶進充滿回憶的旋律中，品冠在演出中也展現寵粉心意，特別在演唱會中舉行抽獎活動，將這把親手製作、別具意義的油紙傘送給幸運歌迷，讓全場又驚又喜。

