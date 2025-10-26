白冰冰現身世界閩南語金曲盛典！　子弟兵獲獎為台灣爭光

記者孟育民／台北報導

2025世界閩南語金曲頒獎盛典昨（25日）在廈門海滄體育中心舉行，台灣女歌手林姍以《追分車站》獲得最佳女歌手，最佳男歌手則是馬來西亞黃一飛。終身成就獎為台灣資深音樂人紀明陽，白冰冰的子弟兵明亮則以〈再會乾妹妹〉獲最佳科技融合獎，「Giveme five少女隊」以〈恁仔細〉獲得最佳演唱組合。

▲▼白冰冰參加世界閩南語金曲盛典。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會提供）

白冰冰今年第一次參與世界閩南語金曲盛典，昨晚她擔任表演嘉賓和頒獎人，與創辦人陳飛一起合唱〈廈門水噹噹〉，並唱自己的經典歌曲〈醉情歌〉，她在廈門有著高知名度，在現場儼然成了「人形立牌」，所到之處都有人搶著跟她合照。此次的金曲盛典是白冰冰與陳飛首度攜手合作，兩人強強聯手，致力推廣閩南文化，活動盛況空前，圓滿落幕。

▲白冰冰與創辦人陳飛在台上演唱。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會提供）

▲黃一飛（左起）、林姍是本屆歌王歌后。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會提供）

終身成就獎由75歲的資深音樂人紀明陽獲得，他縱橫歌壇50多年，合作過黃乙玲、龍千玉、葉啟田、洪榮宏等天王天后，也為電視劇《啞巴新娘》、《真愛一世情》打造主題曲，他領獎時表示：「我總共寫了900多首閩南語歌，但都是用我太太的名字蔡素惠發表，編曲的作品有7000多首。」

▲紀明陽獲終身成就獎。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會提供）

白冰冰子弟兵表現優秀，陳思瑋獲得世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍，「Give me five少女隊」獲得最佳演唱組合，明亮獲最佳科技融合獎，白冰冰笑說：「其實最大贏家是明亮，因為思瑋奪冠唱的〈決定拼到底〉、〈恁仔細〉和〈再會乾妹妹〉都是明亮寫的歌。」