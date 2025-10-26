韓百萬YTR生雙胞胎後「大量出血」　昏厥10次沒醫院要收

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣YouTuber夫妻檔「Enjoy Couple」的Lala在今（26日）更新的影片中，透露生產後突發嚴重「產後大出血」的驚險經歷，坦言那一刻「真的差點死掉」，影片曝光後令許多粉絲又震驚又心疼。

▲Lala和孫敏秀分享日前送急診的情形。（圖／翻攝自YouTube／엔조이커플enjoycouple）



Lala在影片中回憶，當時她剛生下雙胞胎不久，突然在廁所裡出現大量出血，她說：「我穿著產婦尿布，但出血突然暴增，整片尿布都被血浸滿還滲出，如果那時老公不在，我可能就會在三分鐘內昏倒，後果真的不堪設想。現在想起來還是覺得很可怕。」

孫敏秀則回憶當時情況：「Lala進廁所後三分鐘都沒出來，一開始我以為是她在開水，後來才發現那聲音是血流出來的聲音，當下真的嚇壞了。」他緊急將妻子送醫，而Lala表示自己在救護車上意識不清，甚至需要救護人員「按壓脖子讓她不要睡過去」，她說：「所以現在脖子下面還有點發麻。」

談到為何會拍下部分畫面，Lala解釋：「因為到急診室後，醫院人員要求手機留在外面，所以我在那之前留下了紀錄。」她也感謝一路上幫助他們的醫護人員與粉絲：「多虧救護人員，我才能活著講出這段故事，真的非常感謝大家的關心與支持。」

▲Lala說自己當下完全沒有記憶。（圖／翻攝自YouTube／엔조이커플enjoycouple）



事實上，Lala在同支影片中透露，當時因產後大出血被救護車送往多家醫院，但「沒有醫院願意收治」，最後只能被送回原本的產院，途中她「大約昏厥了十次」，讓不少網友心疼不已。

孫敏秀與林拉拉交往10年後於2023年結婚，並在本月14日透過試管療程誕下一對龍鳳胎。林拉拉目前仍在恢復中，她在影片最後表示，希望「這樣的事不要再發生」，並呼籲韓國社會重視並改善產婦緊急醫療系統，「讓每一個媽媽都能安全地被照顧」。