《靈犬萊西》珍·洛克哈特離世！　「女兒孫女全伴身旁」享耆壽100歲

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢資深女星、經典影集《靈犬萊西》與《LIS太空號》女主角珍·洛克哈特（June Lockhart），於當地時間10月23日晚間9點20分在加州聖塔莫尼卡辭世，享耆壽100歲。

▲▼珍·洛克哈特。（圖／路透社）

▲珍·洛克哈特。（圖／路透社）

根據《People》雜誌報導，珍·洛克哈特是因自然原因離世，家人陪伴在側，享耆壽100歲。她的女兒珍・伊莉莎白與孫女克莉絲蒂安娜（Christianna） 均在身旁陪伴，家屬表示，葬禮將以非公開形式舉行，並呼籲親友與粉絲以捐款取代獻花，指定受贈單位包括「演員基金會（The Actors Fund）」、「ProPublica」與「國際導聽犬組織（International Hearing Dog, Inc.）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

珍・洛克哈特1925年出生於紐約，出身演藝世家，父母吉恩與凱瑟琳皆為演員。她僅8歲便登上大都會歌劇院舞台，1938年以《A Christmas Carol》完成電影初登場，與父母共同演出。她曾笑說：「那部片讓我愛上維多利亞服裝，我的第一句台詞是『我知道、我知道，香腸！』，這成了我們家的笑話。」

珍・洛克哈特早年參與多部經典電影，包括《All This, and Heaven Too》、《約克軍士》（Sergeant York）、《相見在聖路易》（Meet Me in St. Louis）與《倫敦的女狼人》（She-Wolf of London）。1947年憑百老匯劇作《For Love or Money》獲得東尼獎最佳新人獎，成為炙手可熱的新星。

1958年，珍・洛克哈特接演家庭劇《靈犬萊西》，飾演「露絲・馬丁」一角，劇中溫柔堅毅的母親形象深入人心。該劇讓她兩度入圍艾美獎，也與童星強・普洛佛斯特（Jon Provost）結下深厚情誼。此後，她於1965至1968年間主演《LIS太空號》，飾演太空殖民家庭的母親，成為另一個世代的電視象徵。2021年Netflix翻拍新版時，她仍驚喜獻聲客串。

珍・洛克哈特曾笑談兩部劇的不同影響：「拍《太空迷航記》後，有人告訴我因此立志當科學家，但沒有人看完《萊西》跑來說想當農夫。」另外，她也投身舞台劇、政治與太空推廣，於1960年在好萊塢星光大道同日留下兩顆星（電影與電視類別），是極少數同時獲此殊榮的女星。

珍・洛克哈特熱愛太空探索，自1970年代起多次與美國航太總署（NASA）合作宣傳科學教育，並親臨兩次太空梭發射現場，2014年榮獲NASA「傑出公共成就獎（Exceptional Public Achievement Medal）」，成為首位獲此殊榮的女演員。她當時受訪說：「能為NASA服務、推廣太空，是我人生中最興奮的事之一。」

私底下的珍・洛克哈特性格活潑、不拘一格，熱愛搖滾樂、熱氣球與滑翔機運動：「我開過軍用坦克、去過搖滾演唱會，我的生活跟觀眾以為的『溫柔媽媽』形象完全不一樣。」她的演藝生涯長達八十餘年，累積超過150部影視作品，足跡遍及百老匯、電影與電視。

從1930年代童星，到1960年代電視母親，再到NASA榮譽推廣者，琼・洛克哈特以一生見證了好萊塢黃金年代的光榮與變遷。「我喜歡生活的每一刻。」這位永遠的「太空媽媽」曾如此說道，她的笑容、優雅與勇氣，也將成為影迷心中不朽的星光。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

靈犬萊西珍·洛克哈特

