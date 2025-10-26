《宇宙Marry Me？》偷拍劇情惹議！　男生先檢討她穿著「還幫原諒犯人」

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《宇宙Marry Me？》開播到第六集收視逐漸提升，但近期有關「偷拍案」的劇情設定引起爭議。在尹珍敬（申瑟琪飾）幫忙CPR時，白商賢（裴奈拏飾演）發現有路人在偷拍尹珍敬的胸部，然而後續的處理方式，令觀眾們頻搖頭，直呼「他算老幾」、「怎麼會怪女生」。

▲尹珍敬遭噁男偷拍。（圖／翻攝自theqoo）



在《宇宙Marry Me？》中，尹珍敬在公園遇到昏倒女性，本身是家醫科醫師的關係，直接上前幫忙CPR，不過圍觀的路人中，卻有一名男子拿著手機偷拍尹珍敬彎腰露出乳溝的樣子。這時候在一旁的白商賢發現後，脫下外套並將尹珍敬推開說「我來」，被質問「幹嘛啊」後卻說「妳擋好吧！」

接著，白商賢去找偷拍犯算帳，將對方手機內偷拍的照片和影片全都刪除後說：「你們這應該是第一次，我就原諒你們，下次絕不會放過。」這段影片更被官方以「帥氣教訓偷拍犯」的標題上傳，隨即引起爭議。

▲白商賢沒當場指責，反而要尹珍敬擋好後自行原諒偷拍犯。（圖／翻攝自theqoo）



韓網友們認為「最近韓劇的水準真的低落到不行」、「這種事情要報警啊，他在幹嘛啊」、「他以為自己是誰，還把證據都刪光光，而且哪知道那個人是不是第一次就在那邊原諒？而且他還不是受害者本人」、「他自以為老幾在那邊要別人遮好，還就這樣放過偷拍犯，不要告訴我這幕是寫來要讓觀眾心動的，噁」、「為何是先檢討被害者要她擋好啊」、「有夠傻眼的，正在救人的女生因為胸部的關係要被男生指責，然後他們還會發展成情侶嗎」。

而目前官方所上船的片段已經遭到下架，《宇宙Marry Me？》劇組在截稿前未對外發聲。