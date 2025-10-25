SEVENTEEN珉奎一口灌完歌迷給的酒　韓網嚇瘋：太危險了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SEVENTEEN近期在美國進行巡演，每場演出後記都會引起熱烈迴響，近日卻出現一則正反評論不一的影片，珉奎在美國奧斯汀參與演出第一天時，率性地喝下了歌迷遞上的酒，雖是藝人本人的意願，卻讓歌迷皺起眉頭，韓網也掀起熱議表示「如果不是酒的話，裝了別的東西該怎麼辦」、「這種事還是要小心一點」。

▲SEVENTEEN近期在美國辦巡演。（圖／翻攝自珉奎IG）



珉奎近日在美國參加巡演時，被粉絲錄下一段影片，當時演唱會來到安可環節，一位歌迷在素描本上寫著「要不要一起party？跟我們一起喝吧」，看到該文字的珉奎笑了一下，向該區歌迷走過去，並提問「裡面是什麼？」粉絲回他「伏特加」，於是他爽快地接下了杯子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲SEVENTEEN珉奎喝下歌迷給的酒引熱議。（圖／翻攝自theqoo）



怎料，這段影片傳掀起全球粉絲熱議，不少人覺得不能保證杯子裡裝的就是酒，認為珉奎的舉動「太危險了」，雖然珉奎在喝之前，有稍微聞一下，還有有粉絲覺得「誰知道裡面放了什麼」、「不要隨便相信遞上的酒杯」。

▲SEVENTEEN珉奎喝下歌迷給的酒，粉絲覺得太危險。（圖／翻攝自theqoo）



也有人表示「如果裡面下藥怎麼辦」、「怎麼真的喝了」、「珉奎要小心一點」。SEVENTEEN近期忙著參加巡演，足跡遍及美國多座城市，所到之處皆吸引大批粉絲朝聖。此次發生的「粉絲遞酒事件」曝光後，引發外界熱議，不少人呼籲主辦單位與保全應加強現場管理，避免類似風險再度發生，也希望成員們今後能更加注意自身安全。