韋禮安唱一半「知名網紅竟也來了」！　全場帶動跳超狂

韋禮安推出全新創作EP《Love Wei Back Vol.1》，為回饋歌迷，他特別舉辦「愛韋沒錯」私密復古派對，將EP復古氛圍完整搬進現場，粉絲也依照dress code打扮，韋禮安笑說：「今天現場真的好多珍妮佛都來了。」演唱時他更使用超復古大字報提示歌詞，逗樂全場，自己也忍不住笑喊：「天哪，我已經到看大字報也會唱錯的年紀了嗎？」

▲韋禮安請到網路紅人「美鳳老師」共舞。（圖／索尼提供）

派對高潮之一是新歌〈珍妮佛〉表演，請到知名網紅、舞蹈老師「美鳳老師」驚喜登場，與韋禮安同台共舞，現場歌迷尖叫連連。美鳳老師也現場教導「飄仙鳳舞」，帶動粉絲和韋禮安一起大跳，韋禮安笑說：「歌迷一教就會，都是舞蹈班的好學生！」他也感謝特地從台南北上的老師，為派對增添歡樂氣氛。

韋禮安同時演唱〈如果可以〉、〈女孩〉等經典曲目，並與粉絲合唱與SUPER JUNIOR東海合作的〈最好的朋友〉，選中一名男歌迷扮演東海，共同完成大合唱。

▲韋禮安日前舉辦「愛韋沒錯」私密復古派對。（圖／索尼提供）

派對尾聲，韋禮安透露下一張EP已經開始製作，並宣布他為新劇《監所男子囚生記》演唱主題曲〈不開心就跳起來〉，將與饒舌新秀艾蜜莉合作，更預告下一張EP的歌曲將比目前作品更吸引人，讓現場尖叫聲不斷。