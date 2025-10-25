1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手金敘妍（김서연）隸屬於美聲女團LPG（Lovely Pretty Girl），5月嫁給法國老公羅賓德亞納，兩人透過頻道「羅夫婦」更新日常，她曾被判定很難懷孕，沒想到奇蹟發生，在日前宣布迎來新生命，怎料，喜訊公布僅1個月，她25日沉痛承認聽不到寶寶心跳聲，夫妻倆預計在10月28日再次確認，如果結果仍沒有變化將會做引產手術，令粉絲不捨。

▲金敘妍5月嫁給在韓國活動的法國人羅賓德亞納。（圖／翻攝自羅夫婦YouTube）



金敘妍曾被判定很難懷孕，卻在9月時奇蹟似地驗出2條線，夫妻倆喜悅地透過影片與粉絲分享，更紀錄了看超音波與懷孕的心情，沒想到，宣布懷孕僅1個月的時間，夫妻倆在24日悲傷證實，「今天本來是要去聽寶寶心跳的日子，卻聽不到他的心跳聲」，突如其來的噩耗，讓兩人難掩失落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金敘妍1個月前剛宣布懷孕。（圖／翻攝自羅夫婦YouTube）



夫妻倆透過「羅夫婦」頻道證實將停止更新幾天，「下週二會再照一次超音波，如果害沒有變化（聽不到心跳），我們已經決定會做引產手術」，承認心情比想像中還要艱辛，再加上老公羅賓患上帶狀疱疹，夫妻倆狀況都不太好，因此將暫停更新。

▲金敘妍發文透露「聽不到寶寶心跳」 。（圖／翻攝自羅夫婦YouTube）

雖然面對噩耗，但金敘妍態度很正面，她感謝粉絲一直以來給予的應援，會努力儘早笑著回歸，「等我心情稍微鎮定時再回來」，粉絲也湧入留言區為他們加油打氣，希望他們早日走出陰霾。