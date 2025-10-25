金音獎表演嘉賓出爐！　「曾幫BTS RM製作專輯」大咖韓團來了

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆金音創作獎頒獎典禮將於11月1日登場，正式宣布邀請南韓潮流樂團Silica Gel，以及泰國饒舌創作才子AUTTA登台獻唱，AUTTA邀請台灣「金曲獎最佳演唱組合」椅子樂團助陣，組成限定共演團「珍珠泰奶」，笑言：「一定會帶來微甜少冰的清涼口感！」

▲ 金音創作獎表演嘉賓椅子樂團。（圖／必應創造提供）

椅子樂團坦言與AUTTA合作是出道以來最大挑戰，主唱仲穎表示：「我們想把樂團和嘻哈最酷的地方融合，創造像珍珠加泰奶般的平衡感。」雙方線上討論一個月，甚至互改彼此作品的語言版本，成為名副其實的「雲端好朋友」。椅子樂團也邀薩克斯風手廖莊廷與鼓手小D助陣，為演出增添律動感。

AUTTA則分享對台灣音樂圈的印象：「大家都超NICE、超有禮貌，還幫我敷臉按摩！」他笑說，這是七年來拍MV最特別的體驗。這次他特別設計驚喜橋段，將雙方代表作串聯改編，「希望帶給樂迷耳目一新的驚喜！」他也透露此行最大目標是「吃透透」，最期待再訪台北魚市大啖生魚片。

▲▼ 金音創作獎表演嘉賓Silica Gel、AUTTA。（圖／必應創造提供）

而壓軸登場的Silica Gel，出道12年屢獲南韓音樂獎肯定，該團曾為BTS隊長RM製作專輯，是南韓最受矚目的實驗系樂團之一，去年更拿下金音「亞洲創作音樂獎」，主唱金韓主表示：「台灣美食完全合我口味，尤其期待牛肉麵！」這也是他們第三度訪台，將以爆發力十足的現場魅力掀起全場高潮。

▲確定榮獲最佳現場演出獎的「當代電影大師」也將登台演出，左為評審團主席陳惠婷。（圖／必應創造提供）

金音16頒獎典禮除國際共演陣容強大外，「最佳現場演出獎」得主當代電影大師也將於典禮上重現得獎演出，展現台灣創作音樂最自由、多元、無界限的精神。