最辣月兔來了！AV女優石原希望「喝醉會裸體」：剝蝦殼男生超加分

日本新勢力AV女優石原希望、村上悠華透過精彩的演技，各自在日本FANZA以及台灣AV+等主流平台上，創下非凡成績。兩人受邀為本期十月號JKF雜誌拍攝，化身性感又可愛的月兔，她們大方換上爆乳比基尼，分享對烤肉、喝酒等開心回憶，甚至連酒醉後的糗態，也侃侃而談。

▲石原希望、村上悠華自爆過去約會細節。（圖／JKF提供）



台灣在中秋節時有烤肉的習慣，石原希望特別分享在烤肉時，增進男女感情的小技巧：「因為我很喜歡吃蝦子，所以當烤肉時，男生主動幫我拆開免洗筷的行為，對我來說很加分外，假如又會為我剝蝦殼，那真的超級心動的！」只是她們也遇過男性在用餐時的NG舉動，石原希望曾遇過約會對象拿專門擦手的毛巾去清潔面容，令她相當詫異，村上悠華更目睹男生直接在餐桌上剔牙，直呼實在太沒禮貌。



兩位女神更加碼自爆在喝醉後鬧出糗事，石原希望曾因為在沖繩喝得太開心，跟與葵伊吹玩起「裸體相撲」；村上悠華則是有次喝醉後，一直擁抱著明日葉三葉，不停地告白「我好愛你」，酒醒後才害羞不已。

▼▲AV女優村上悠華、石原希望扮成最辣月兔。（圖／JKF提供）



回想起出道以來印象深刻的事情，村上悠華直呼「工作人員都超級專業」，石原希望難忘有次演出男性化的劇本，特地到男校取景，拍攝過程相當新鮮。



兩人今年都有來台參加「2025 TRE台北國際成人展」，對人山人海的景象大為驚豔。第二次出席的石原希望心中充滿感謝，想到粉絲專程為她到攤位上互動的畫面，就覺得滿心溫暖。她們再次許願想再來台灣，村上的2026年新目標也和石原有關，想經常約石原出門走走，「完美友達」的好交情表露無遺。