瘋狂男粉絲闖民視總部打保全！　王瞳遭嗆聲索命…驚動警方

▲王瞳與粉絲幾乎沒有距離，卻遭狂粉威脅要到民視殺人。（圖／鏡週刊提供）

王瞳近期忙拍戲，有時隨樂團到外地演出，近日卻驚傳收到死亡威脅，一名男子以「我要去民視打死王瞳。」「我要在民視門口等王瞳，打死她！」甚至真的闖進民視總部管制區，遭保全驅逐時更出手打人，還跑到教會堵人，種種行徑十分恐怖。

▲本月初，瘋狂粉絲入侵民視總部管制區，遭保全驅逐竟出手打人，隨後送往警局並飭回。（圖／讀者提供）

這半年王瞳同時拍八點檔《好運來》，還要照顧腎衰竭且失聰的老犬哈嚕，疲於奔命，近日竟又傳出瘋狂男粉絲失序，讓她飽受死亡威脅，尤其對方已頻繁出沒民視周邊，也讓電視台提高警覺，甚至備案處理。

恐嚇來真的 出拳打臉

據悉，該名男子出沒王瞳粉絲群組多年，王瞳對他的面孔也有印象，但他10月初開始在各個粉絲、戲劇相關社群放話，似乎情緒不穩，例如「不給王瞳的聯絡方式，就會殺人警告。」尤其王瞳正拍民視新劇，他留言，「我現在要去林口民視四周找看看有沒有王瞳，打死王瞳。」「已經到林口運動公園了，要走路去民視打死王瞳。」

▲瘋狂粉絲三番兩次恐嚇要打死王瞳，讓她去陪已故的老公艾成。（圖／讀者提供）

經網友制止民視進不去，男子又回，「我會在外面等王瞳出來，打死她。」最恐怖的是他真的拍照發文，證明自己在民視附近，展現行動力。10月5日中午，該男入侵民視總部管制區，被保全隊長警告並驅逐，男子竟出拳打保全臉部，隨即遭到壓制。幸好有員工在旁吃飯，全程目擊拍下並幫忙報警；警方到場後帶走男子，此事馬上在民視傳開。

▲瘋狂粉絲除了恐嚇王瞳，也以尋死要脅。（圖／讀者提供）

這名到處出言恐嚇的男子，還到新北蘆洲、王瞳經營的餐廳「艾叻沙」堵人，並說：「王瞳都不理我了，也不讓我請她吃東西了。」「晚上要去宋達民教會，結束就來死好了。」並揚言「要去松山河跳海自殺」，激進的言論讓人憂心。

▲王瞳粉絲的情緒波動大，曾說遇到她要親她抱她。（圖／讀者提供）

收蟑螂餅乾 艾成示警

此事在粉絲群組中引起騷動，據了解，該男已追星王瞳多年。艾成還在世時，曾在活動上、教會見過該粉絲數次，因對方行徑詭異，艾成還警告王瞳自己要多留意。

▲王瞳（左2）在艾成的告別式上收到畫家粉絲送的婚紗照，忍不住痛哭。（圖／鏡週刊提供）

一開始對方看到王瞳現身，會遞上糖果、餅乾，她原本不以為意收下，結果回家一看多半已變質，甚至有蟑螂，把她嚇壞，後來王瞳就不再收對方給的東西；但王瞳今年一月在新北板橋商演還大方跟該粉絲合影，只是不知為何，這名男粉絲近期突然行為大暴走，讓民視提高警覺。

▲王瞳（左）對於被瘋狂粉絲毆打的保全（右）十分抱歉，特地前往致謝。（圖／讀者提供）

本刊記者詢問王瞳此事，她表示日前的確遇上粉絲失控，猜測對方或許是被人激怒而情緒爆發；她也對公司保全遭毆打覺得很不好意思，特別買飲料慰勞感謝保全隊長。近期王瞳除了出入有同事相陪，好友宮美樂也會陪她同進同出，自己盡量不會落單；此外，為了防萬一，也暫時不公布樂團或個人在外演出行程。不過王瞳也樂天地說：「粉絲如果看到我本人，應該不會怎麼樣啦！」

▲王瞳（右）和好友宮美樂（左）拍片吃東西，宮美樂卻被狂粉痛罵吃掉王瞳的食物。（圖／翻攝自《娛樂超skr》臉書）

寵粉零距離 慘遭冒名

▲王瞳（右）今年初還在新北的活動上大方和該粉絲（中）合影。（圖／王瞳提供）

王瞳過去也曾發生遭粉絲騷擾的驚嚇事件，早在民視攝影棚還在新北汐止山上時，她就收過粉絲寄來的頭髮、指甲，打開當下只覺得噁心，搞不清楚粉絲的用意，趕緊扔掉，但並沒有特別害怕。而膽子不大的王瞳，會隨身準備防狼用具，除了防狼噴霧，車上也備有電擊棒，以免發生衝突。

▲王瞳在《好運來》演出徵信社員工，但她私下外出反而大方不遮掩。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳和粉絲一直沒有距離，或許是演員出身，王瞳十分親民，平常拍照簽名總是來者不拒，幾乎沒有防備，身邊助理也是多年忠實粉絲，常常為她記錄、拍攝日常生活。3年前，艾成辭世後，她為了繼續艾成傳福音的志業，週間開始了「艾瞳小家」的線上小組，帶領及陪伴想要更深入認識基督信仰的粉絲，十多人的小組固定聚會分享心情，王瞳也會帶爸媽認識他們。

▲王瞳在8點檔《好運來》中為保護兒子受傷。（圖／翻攝自王瞳臉書）

因為王瞳和粉絲關係親近，早在十多年前，她就曾遭人冒名開設粉絲頁，兜售號稱「馬來西亞的耳環」，打著王瞳的名義賺錢，有粉絲因此受騙，當時她立刻向網路警察報案。今年初更誇張，有粉絲收到冒名王瞳的私訊，竟以幫買遊戲卡名義，匯款250萬元給不法分子，讓她氣炸。王瞳向粉絲喊話強調，「我不會主動傳訊息給你（指粉絲），但如果你傳訊息給我，我看到、有空就會回覆你！」

