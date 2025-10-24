朴春再控YG容貌羞辱！　整形話題被炒作利用：錢都我自己出的

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春日前突大肆控訴YG娛樂沒有支付酬勞，還稱準備提告，讓經紀公司D-Nation趕緊出面澄清「早已結清」，表示只是誤會一場。然而，朴春23日再度暴走，提到YG娛樂對她進行容貌羞辱，也從未替她分擔整形費用。

▲朴春公開與YG娛樂撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）

朴春在貼文中寫道：「雖然很生氣，但懶得理，就先從開頭說起。」並上傳了三張備忘錄截圖。朴春表示，YG的人總說她整得像怪物一樣，拿她的外貌來嘲笑，「仔細想想，YG從來沒有主動幫我整過形，所有的整形都是我自己花錢做的。簡單來說，我就是以『平民水準』走上舞台的。」

朴春提到，有一次公司內部人員在樓梯間突然向她道歉，「我問他為什麼道歉，他說是因為拿我當話題去換取整形手術的費用。」然而，從去皮膚科治療，再到整形的所有費用，都是她自己負擔的，「其實YG一個手術都沒幫我做過。」

▲朴春二度發文控訴。（圖／翻攝自微博）

朴春更透露：「YG 所有的歌曲據說都是我寫的，但卻因為『外貌問題』被壓著不讓出頭，只用了我寫的其中一首歌，而且沒給錢、也不給版稅。」她表示，自己即使拚命唱歌，也難以獲得公平對待，「就算唱得再好也只是勉強持平，錄音時若不是我先去錄，他們根本不會錄我的部分。」她還控訴從未被安排雜誌拍攝，「到現在總共有4231支廣告找上門，但全部都給了別人，這次以我名字收到的61支，也全被分給別人。」不過朴春的貼文目前已經刪除。

▲朴春出道前樣貌清秀。（圖／翻攝自微博）

此前，朴春突然控訴YG娛樂欠自己錢，同時附上一份自稱是對梁鉉錫提告的文件，內容指控對方涉嫌詐欺與侵占，未支付她在音樂發行、演唱會、廣告及活動等收益，甚至誇張聲稱欠款金額高達「64272e兆億韓元（疑似誤植或符號化數字）」，並指對方「一次正當結算都沒有」。

不過，朴春的經紀公司D-Nation隨後聲明指出：「朴春與2NE1活動相關的收益結算早已全部結清，網路上流傳的告訴書並未實際提交或被法院受理。」公司也強調，目前朴春已全面暫停工作，專注於治療與休養，「我們會盡全力幫助藝人恢復健康。」