女星閃婚僅2年遭斷崖式離婚！　首曝光「螢幕前夫」：離不開彼此

吳蓓雅推出全新台語專輯《離婚初體驗》，直球面對愛情與婚姻的荒謬現實，她本人經歷閃婚，到2年後斷崖式離婚，把那些哭笑不得的心情唱成笑到裂嘴的「離婚樂園」，吳蓓雅說：「離婚不是結束，而是一趟初體驗，當我笑著唱出來，才發現自己真的長大了。」

▲吳蓓雅與周自從合唱〈牽手去分手〉。（圖／PiA吳蓓雅工作室提供）

歌曲〈牽手去分手〉由柯智豪創作，邀周自從合唱，吳蓓雅笑說：「自從平常唱搖滾，這次挑戰R&B，竟然說太尷尬要自己關在錄音室錄！」這份距離感反而成為歌曲最真實的情緒。巧的是，兩人今年都發表第二張台語專輯，也同樣以「離婚」為題，吳蓓雅先在周自從的專輯客串〈簽落〉，接著又邀他合唱〈牽手去分手〉，兩支MV同日拍攝、同日上線，內容彼此呼應。

吳蓓雅笑稱周自從是她的螢幕前夫：「兩支MV都在講分手，結果根本離不開彼此！」她更爆料拍MV前一週才臨時通知要跳舞，兩人只練五天就上場，「他還會崩潰喊『為什麼又跳錯！』真的超可愛。」兩人因音樂合作多年培養絕佳默契，吳蓓雅笑說：「他其實很鐵漢柔情。」近期她也驚喜現身周自從「酒蟲Bar_tour」企劃，還喝醉笑喊：「那天真的不能讓媽媽看到！」

▲▼吳蓓雅全新台語專輯《離婚初體驗》。（圖／PiA吳蓓雅工作室提供）

此外，她也將在12月21日、1月10日於台中、台北分別舉辦「牽手場」與「分手場」演唱會，她笑說：「希望大家都能笑著面對分離，把幸福帶回心裡。」也預告將與「螢幕前夫」有更多驚喜合作。