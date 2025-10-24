告五人現身香港「現場嗨到暴動」出動保全：等不及唱進紅館

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人2025世界巡演一路狂奔，自8月起連開20場，在挑戰萬人世運場館後再回到Live house，每場演出結束後，還會舉行新專輯簽名會，相當寵粉。他們的新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，也橫掃各大音樂榜。告五人忙碌之餘仍現身代言茶飲品牌香港分店開幕，親手送出限量茶飲，現場擠滿粉絲，氣氛嗨到需保全協助維持秩序。

▲告五人出席茶飲品牌香港分店開幕活動。（圖／相信音樂提供）

人氣高漲的他們更順道前進紅磡體育館場勘，直呼：「等不及唱進這座經典場館！」告五人感性說：「粵語我們會繼續努力學，每個人唱，每次吶喊，每個歡呼，每個眼神我們都看得很清楚，香港真的讓我們很感動。」

行程之餘，團員也用最在地方式遊港島，搭叮叮車、吃大排檔、打邊爐、煲仔飯全都不錯過。雲安笑說：「吃完就去健身房報到！」舞台爆發力與日常自律並行，也讓告五人在巡演與Live house之間持續發光。

▲告五人到紅館勘場。（圖／相信音樂提供）

下一站告五人將前進日本，10月26日大阪、11月8日東京接力登場，告五人說：「演唱會就是把回憶洗成快樂與吶喊！」並預告還要唱進新加坡、馬來西亞、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦，「2026年我們會繼續狂奔，再繞世界一圈見大家！」